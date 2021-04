Eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung bringt es an den Tag: Im Schweizer Kanton Zug liegt die Pro-Kopf-Kaufkraft der Einwohner bei 60.000 Euro im Jahr und damit fast dreimal so hoch wie durchschnittlich in Deutschland. Der E-Commerce öffnet für Händler viele Türen, auch in die Schweiz. Wie Händler dorthin ihre Fühler ausstrecken können und warum sich Kunden für Produkte aus anderen Ländern interessieren, lesen Sie heute im 4. Teil unserer Serie „Wege aus der Krise".

///// HANDEL NATIONAL

SPD in Bayern fordert Online-Abgabe für Innenstadtfonds

Die wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD in Annette Karl befeuert die bisher in Deutschland eher zaghafte Diskussion über eine Abgabe des Onlinehandels, mittels derer langfristige Konzepte zur Belebung der Innenstädte gefördert werden sollen. In einer Pressemitteilung heißt es, dass besonders die Einzelhändler in kleineren Städten an den Folgen der Pandemie leide, da sie am Online-Handel nicht beteiligt seien. SPD-Frau Karl stellt sich damit an die Seite des Mainzer Oberbürgermeisters Michael Ebling und Autor Richard David Precht. Außerdem fordert die bayerische SPD eine systematische Förderung lokaler Internetplattformen.



Amazon-Nachrichten zum FBA-Versand:



Seit gestern steigen die Versandkosten für FBA-Seller bei Amazon um durchschnittlich 8,34 Prozent. Die Erhöhung komme nicht überraschend, heißt es auf Onlinehändler-news.de. Amazon habe diese bereits Anfang des Jahres angekündigt, aber aufgrund der Corona-Krise zunächst ausgesetzt. Händler, die das Fulfillment weiterhin bei Amazon belassen, müssten jährlich mit Erhöhung der Kosten rechnen. Auch der Versand ins Ausland wird um 12,8 Prozent teurer. Nur Händler, die nicht über Amazon ihr Fulfillment machen, haben ab sofort noch Zugang zu den Daten ihrer Kunden. Seit gestern enthält das Reporting des Online-Riesen an seine FBA-Kunden keine Kundendaten wie Name und Adresse mehr. Bisher waren lediglich die E-Mail-Adresse und Telefonnummern nicht weitergegeben worden.



About You soll an die Börse

Bereits kurz vor Ostern wurden bei About You die Weichen für den Börsengang gestellt: Die Holding-Gesellschaft des Hamburger Onlinemodehändlers wurde in eine Aktiengesellschaft umfirmiert und ein erster Aufsichtsrat installiert, schreibt die Wirtschaftswoche. Das Unternehmen gelte seit langem als Börsenkandidat. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafte die Plattform 1,2 Mrd. Euro Umsatz. Auch für das laufende Jahr liege man wieder weit über Vorjahr, wird Vorstand Tarek Müller zitiert. Die Otto-Group kommentierte die Informationen nicht.



Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg für Zalando-Aufsichtsrat vorgesehen

Gleich mehrere Medien berichten vom geplanten Aufsichtsratsposten des Delivery-Hero-Chefs Niklas Östberg ab Mai bei Zalando. Er soll auf Jørgen Madsen Lindemann folgen, der nicht mehr zur Wahl antritt. Insbesondere Östbergs globale Plattform-Expertise qualifiziere ihn für diesen Posten, begründete Aufsichtsratsvorsitzende Cristina Stenbeck die Wahl.

///// HANDEL INTERNATIONAL Wege aus der Krise Teil 4: Nie war es leichter, Kunden im Ausland zu gewinnen



Kaufkraft in der Schweiz deutlich höher als in Deutschland und Österreich

Eine vergleichende Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GFK) zeigt, dass die 24.232 Euro und Deutsche in diesem Jahr im Schnitt lediglich 23.637 Euro ausgeben können. Während es in Österreich eine relativ homogene Verteilung der Kaufkraft gibt, liegen zwei Schweizer Regionen – Zug (60.000) und Schwyz (55.000) – deutlich über dem Durchschnitt. Die Studie gibt wertvolle Hinweise für ein gezieltes Marketing für Luxusartikel.



Zalando startet mit Connected Retail in Frankreich

Frankreich sei wichtig für



Wird der Amazon-Prime-Day in den Juni 2021 vorverlegt?

Business-Insider zufolge gibt es

Carsten Keller, VP Direct to Consumer gegenüber der Textilwirtschaft und kündigt den Start des Mode-Retailers in Frankreich an. Stand Ende Februar sei man mit rund 3.400 Stores in neun europäischen Märkten vertreten, bis Jahresende sollen es 6.000 werden.Business-Insider zufolge gibt es Spekulationen , dass Amazon den Prime-Day von traditionell Juli auf Juni 2021 vorziehen will, um den Umsatz im 2. Quartal gegenüber 2020 zu verbessern und Investoren zu beeindrucken. Von Amazon heißt es, dass man derzeit dazu keine Ankündigung mache. ///// TRENDS & TECH Der E-Commerce öffnet für Händler viele Türen, auch die ins Ausland. In der Tat war es nie leichter seine Fühler über die Landesgrenzen hinaus auszustrecken und Produkte auf anderen Märkten zu verkaufen. Doch was interessiert Kunden in anderen Ländern an Produkten aus dem Ausland? Etailment-Autor Wolfgang Borgfeld erläutert die Gründe. Neben dem Preis spielt auch die Aussicht eine Rolle, neue Marken und Produkte zu entdecken, die es auf dem Heimatmarkt nicht gibt.Eine vergleichende Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GFK) zeigt, dass die durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft der Schweizer:innen bei 40.739 Euro liegt, während Österreicher:innenFrankreich sei wichtig für Zalando , verkündet