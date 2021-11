Nicht mehr als heiße Luft sei beim G20-Treffen in Italien rausgekommen, titelte die Tageszeitung Taz. Immerhin haben sich die Regierungschefs hinter die globale Mindeststeuer gestellt, die im Jahr 2023 kommen soll. Allein für Deutschland wären das einer IFO-Studie zufolge zwischen fünf und sechs Mrd. Euro mehr pro Jahr an Steuereinnahmen. Laut Einschätzung von Experten könnte der Online-Riese Amazon von dieser Steuer verschont bleiben, da bisher die Ertragsmarge unter zehn Prozent liegt. Es gibt also Mittel und Wege, die Steuer zu umgehen. Wieder einmal.

///// HANDEL NATIONAL

Umsätze im Einzelhandel sinken wieder

Das Statistische Bundesamt hat für den Monat September 2021 rückläufige Umsatzzahlen im Einzelhandel präsentiert. Demnach sank der Umsatz im Vormonatsvergleich um 2,5 Prozent. Besonders betroffen ist wiederum der Nicht-Lebensmittel-Handel, wo der Umsatz um 5,1 Prozent zurückging. Auch im Online-Handel waren die Geschäfte im September um zwei Prozent rückläufig. Allerdings liegt dieser immer noch 27,2 Prozent über Vorkrisenniveau.



HelloFresh hebt Prognose für 2021 an

Der DAX-Neuling HelloFresh hebt für das laufende Geschäftsjahr die Umsatzprogose um eine Mrd. auf sechs Mrd. Euro an. Grund sei das Kundenwachstum und die weiterhin hohen durchschnittlichen Bestellwerte für Kochboxen, heißt es aus dem Vorstand. Damit liegt die Prognose um 57 bis 62 Prozent über Vorjahr.



Drogerie Müller bietet eigene Zahlungslösung

Seit dieser Woche können sich Nutzer der Müller-App in Deutschland und Österreich für Müller-Pay registrieren, die Zahlungslösung des Drogeriemarktbetreibers. Dabei kommt das Bluecode-Verfahren zum Einsatz, das bereits von anderen Marktteilnehmern wie Rossmann, Rewe und Globus in Österreich akzeptiert wird. Inzentiviert wird das Bezahlen mit einem eigenen Bonusprogramm.



Medikamenten-Schnelllieferdienste konkurrieren mit Online-Apotheken

Es ist ein Millionenspiel um Marktanteile: Mehrere Schnelllieferdienste für Medikamente bringen sich aktuell gegen Online-Apotheken ins Rennen und liefern in Kooperation mit lokalen Apotheken innerhalb von 30 Minuten. First A, Mayd und Phaster setzen dabei auf die Einführung des E-Rezepts, die erst kürzlich verschoben wurde, aber noch für dieses Jahr angekündigt ist. Hinter jedem der drei Start-ups stecken illustre Investoren. Es wird mit weiteren Neugründungen gerechnet, schreibt Deutsche-startups.de.

///// HANDEL INTERNATIONAL Pieter Pot kommt im kommenden Jahr nach Deutschland



About You nun auch in Griechenland und Portugal

Zwei weitere Länder in Südeuropa hat der Hamburger Online-Modehändler About You Holding SE für sich erobert: Griechenland und Portugal. Erst im September hat das Unternehmen in Italien Fuß gefasst.



Amazon-Nachrichten in Kürze: Amazon-Mitarbeiter, die vollständig geimpft sind, müssen ab heute in Lager- und Logistikzentren der USA keine Masken mehr tragen.

Im Jahr 2022 plant Amazon seine ersten beiden Prototypen von eigenen Internet-Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schicken.

Die Arbeitskräfte waren Amazons "primäre Kapazitätsbeschränkung" im letzten Quartal, was das Unternehmen dazu zwang, die Bestände in Fulfillment-Zentren umzulagern, berichtet Tagesschau.de.

Elton John gestaltet Brillen für Walmart und seinen Sam's Club

Die Brillen des britischen Popsängers Elton John sind legendär. Nun gestaltet der Sänger seine eigene Brillenkollektion und bringt diese mit Walmart und dessen geschlossenen Mitgliederclubs in den USA auf den Markt.

Ein Supermarkt ohne Verpackungsabfälle - das will das niederländische Unternehmen Pieter Pot sein. Die Lebensmittel werden in großen Mengen eingekauft und in wiederverwendbare Gläser gefüllt. Die Auslieferung erfolgt per Post NL Food zu den Kunden nach Hause, wo dann die leeren Gläser wieder eingesammelt werden. Pro Glas zahlen die Verbraucher zwei Euro Pfand, das sie bei der Rückgabe zurückerstattet bekommen. Ende Oktober expandierte Pieter Pot nach Belgien und will im kommenden Jahr Deutschland erobern , wo man eine große Zahl von Nutzer:innen erwartet. Erst ab 50.000 Bestellungen monatlich wird der Break-Even erreicht.

Immer mehr Pakete, immer mehr Rücksendungen: Für den Handel ein ungeliebtes Thema. Doch zu wissen, was mit jeder einzelnen Retoure passiert, wird auch im Zuge der "Obhutspflicht" im Kreislaufwirtschaftsgesetz immer wichtiger. Ein Grund mehr, das eigene Retourenmanagement zu überprüfen.



Was schnelle Lieferzeiten für den E-Commerce bedeuten

Quick Commerce heißt der neue Trend im E-Commerce – und Geschwindigkeit ist Trumpf. Die Software-Bewertungsplattform Capterra befragte mehr als 1000 Online-Shopper zum Thema Lieferzeiten. Die Studie untersucht die Akzeptanz des Q-Commerce und wie wichtig den Deutschen schnelle Lieferungen sind. Ergebnis: Die Lieferzeit ist der zweitwichtigste Faktor beim Online-Shoppen hinter dem Preis.