Der schwedische Möbelhändler Ikea hat im Geschäftsjahr 2019/2020 (30. August) deutlich weniger physische Kunden in seinen Läden gezählt: 706 Millionen statt 839 Millionen im Vorjahr. Gleichzeitig wurde Ikea.com 3,6 Millarden Mal angeklickt, rund eine Milliarde Mal mehr als 2018/19 . Entsprechend stieg die Online-Quote von 11 auf 18 Prozent. Insgesamt ließ der Umsatz allerdings deutlich nach: um rund 1,5 Milliarden auf 35,2 Milliarden Euro. In diesem Herbst will Ikea im schwedischen Eskilstuna die erste Filiale eröffnen, die ausschließlich gebrauchte oder recycelte Möbel verkauft – bisher offenbar ausschließlich stationär.

Der Black Friday am 27. November 2020, dem Tag nach Thanksgiving, werde voraussichtlich immer noch der stärkste Tag sein, aber an Momentum verlieren: Die Kunden vermeiden Menschenmassen – und kaufen vermehrt online ein.



US-Onliner nehmen Proud-Boys-Merchandise aus dem Programm

Die rechtsextreme Gruppierung war durch einen öffentlichen Hinweis des US-Präsidenten Donald Trump in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Sein Ausspruch "stand back and stand by" war rasch auf T-Shirts, Kappen und ähnlichem in Online-Shops aufgetaucht. Die großen E-Commerce-Plattformen haben dieses Merchandising



Chanel kauft seinen Londoner Flagship-Store

Alles nur noch online? Mitnichten – wenn der Standort stimmt: Der Modekonzern Chanel hat nach Presseberichten aus Großbritannien seinen Flagship-Store an der Londoner New Bond Street gekauft – angeblich für etwa 402 Mio. US-Dollar und damit 30 Prozent über dem Angebotspreis. Die 2013 eröffnete Filiale verfügt über drei Etagen mit Kleidung, Schmuck und Kosmetik.

Das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen ShopperTrak rechnet für die diesjährige Weihnachtssaison mit 22 bis 25 Prozent weniger Umsatz im stationären Einzelhandel.Amazon war gestern gleich dreimal negativ in den Nachrichten: 1) In Berlin-Neukölln sind in der Nacht auf Dienstag zwei Lieferwagen völlig ausgebrannt. Nach einem Bericht der Tageszeitung "BZ" handelt es sich um Transporter von Amazon, und es müsse von einer politisch motivierten Tat augegangen werden – also von einem Anschlag. 2) Ein (inzwischen ehemaliger) Angestellter des Konzerns soll in den USA durch betrügerische Retouren rund 100.000 US-Dollar Schaden angerichtet haben. Der Mann steht jetzt vor Gericht. 3) Allerdings sind 100.000 Euro für den Amazon-Gründer Jeff Bezos wahrlich nicht viel Geld. Er habe während der Corona-Pandemie 88 Milliarden US-Dollar verdient, sagen Aktivisten, und rufen zum Boykott des Amazon Prime Day Mitte Oktober auf.