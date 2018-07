Liebe Leserin, lieber Leser, ein insgesamt lesenswertes Interview im Handelsblatt mit L’Oréal-Boss Jean-Paul Agon ist vor allem aus drei Gründen bemerkenswert. Da ist zum einem das Bekenntnis zum chaotischen Start der eigenen digitalen Transformation ("Wir mussten uns komplett neu erfinden"), der Verweis auf die Macht der Algorithmen, die starke Marken begünstigt ("Der Mittelbau wird immer schmaler"), und der Hinweis auf die darwinistische Dimension der digitale Revolution ("Die Welt wird sich in zwei Lager aufteilen: in die, die sich erfolgreich schnell digital wandeln, und solche, die das nicht beherzt genug angehen.") Ein Interview, das heute auf jeden CEO-Schreibtisch gehört.

Picnic expandiert:

Nordrhein-Westfalen weiter aus. Nach Neuss, Kaarst, Meerbusch und Teilen von Düsseldorf sollen bis zum Jahresende Der niederländische Online-Supermarkt Picnic rollt sich in den nächsten Monaten inweiter aus. Nach Neuss, Kaarst, Meerbusch und Teilen von Düsseldorf sollen bis zum Jahresende zwei weitere Regionen hinzukommen. Wir tippen auf Köln und das Ruhrgebiet.

Getnow testet Abholstation vor der Haustür: Der Online-Supermarkt Getnow bietet seinen Kunden in einem Pilotprojekt die Möglichkeit, den Einkauf an einer der ersten Quartiersboxen im Münchener Stadtteil Neuaubing-Westkreuz abzuholen. Die smarte Paketstation für Mehrfamilienhäuser ist modular aufgebaut und in drei unterschiedlich temperierte Facharten eingeteilt. Damit eignet sie sich auch für Tiefkühlwaren und Gefrorenes. In Zusammenarbeit mit Kooperationspartner Metro beliefert GetNow Berlin und München und plant derzeit ein deutschlandweites Rollout. Der Online-Supermarkt bezieht sämtliche Waren direkt aus den Metro Cash & Carry-Großmärkten und liefert auch binnen 90 Minuten.

Hat die "Apotheken Umschau" ein Rezept gegen Amazon?:

Arznei-Versand könnte für den Mutterverlag, den Wort & Bild Verlag, also ein erfolgreicher Weg werden. Noch ist das Projekt im Planungsstadium und der



Frisches Geld für Miet-Commerce Start-up: Das Miet-Commerce Start-up Grover ist mit Händlern wie Media-Markt, Gravis Tchibo, Conrad, Thalia und weiteren Händlern bereits gut im Geschäft. Das finden auch Investoren interessant. 37 Millionen Euro hat die Berliner Mietplattform für Tech-Geräte in der aktuellen Finanzierungsrunde in Form von Equity und eines aufgestockten Kredits erhalten, heißt es bei Gründerszene. Die Folgen und Optionen des Miet-Commerce für den Handel beschreibt etailment.



Modomoto geht nach Frankreich: Die Berliner Curated Shopping-Anbieter Modomoto expandiert nach Frankreich und startet dort einen Versandservice für Männermode. Modomoto ist Teil der Curated Shopping Group. Da ist einmal Modomoto in Deutschland, Österreich und Schweiz und The Cloakroom in den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Schweden.



Digitale Charme-Offensive von QVC: Einen "digitale Charme-Offensive", so die "We just clicked." ist vor allem im Netz zu sehen.



Nespresso bei eBay: Der Kaffeehersteller Nespresso verkauft seine Kapseln inwzischen auch über einen Markenshop bei eBay. Das Mehr an Reichweite soll wohl auch die Nachahmerkapseln auf Abstand halten. eBay wiederum kann sich über einen prominenten Neuzugang freuen. Mittlerweile nehmen mehr als 300 Marken an eBay's Partnerprogramm für Marken teil.

INTERNATIONAL

Tech-Fehler - Amazon Echo Spot für 0 Dollar:





L’Oréal wettet auf Algorithmen: Hersteller sind im Web längst auch Händler. Beispielsweise L’Oréal. Der Beauty-Riese macht 35 Prozent des Umsatzes der Massenmarken in China im E-Commerce. Hierzulande sind es rund 2 Prozent. Das soll mehr werden. Dabei sieht L’Oréal-Boss Jean-Paul Agon im Interview im Schon wieder ein Technik-Schluckauf bei Amazon. Kurzzeitig gab es den Amazon Echo Spot für lau im Shop. Ein technischer Fehler. Amazon stornierte die Aufträge Hersteller sind im Web längst auch Händler. Beispielsweise L’Oréal. Der Beauty-Riese macht 35 Prozent des Umsatzes der Massenmarken inim E-Commerce. Hierzulande sind es rund 2 Prozent. Das soll mehr werden. Dabei sieht L’Oréal-Boss Jean-Paul Agon im Interview im Handelsblatt die Marken des Konzerns im Web durchaus im Vorteil: "Die Algorithmen begünstigen Markenikonen: Sie werden stark nachgefragt, sie sind am stärksten im Bewusstsein der Verbraucher verankert. Also stellen die Algorithmen der Suchmaschinen und Onlineshops diese Marken besonders heraus."

Walmart beerdigt Mitarbeiter-basierten Lieferpiloten:

eigenen Autos nutzen sollten, weiß Walmart stampft seinen Versuch wieder ein, Mitarbeiter als Liefer-Helfer zu engagieren. Denen war die Entlohnung offenbar zu knapp geraten, zumal sie unter anderem für die Auslieferung dienutzen sollten, weiß Reuters

TRENDS & FAKTEN

Ausbildung zum Onlinehändler: Der E-Commerce wird Lehrberuf. Ab dieser Woche können Unternehmen den Ausbildungsberuf "Kaufmann oder Kauffrau im E-Commerce" anbieten. Wie die Erwartungen sind und worauf man dabei achten muss, lesen Sie heute bei etailment.



Sparkasse packt EC-Karte ins Handy: Bei den Sparkassen kommt die Girocard jetzt zum Bezahlen aufs Smartphone. Zum Start der Smartphone-Lösung „Mobiles Bezahlen" sind über 300 Sparkassen mit dabei, bis zum Jahresende sollen nahezu alle Sparkassen ihren Kunden die App für Android-Smartphones anbieten. Kunden müssen nur noch ihr Handy ans Kassenterminal halten. Bei Beträgen über 25 Euro ist ein Pin nötig. Technische Grundlage für das Mobile Payment liefert NFC. Deshalb sind iPhone-Nutzer außen vor. Apple blockiert das NFC, will so Apple Pay schützen. Der Bargeldlos-Blog erklärt, was geht, was besser gehen könnte und was nicht geht.



Start-up des Tages: Immer mehr Händler oder Marken richten Pop-up-Stores ein. Brickspaces bietet als Plattform eine Übersicht über freie Immobilien, die schnell für solche Kurzzeitläden genutzt werden.

Instagram bietet sich zunehmend als Shopping-Vehikel an - samt direktem Klick in den Shop. Das nutzt auch Amazon für seine Fashion-Offensive. Marc Aufzug, Geschäftsführer des auf Amazon- und Marktplatz-Management spezialisierten Unternehmens factor-a, erklärt, wie der Online-Riese dabei taktiert.