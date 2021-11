Es ist mal wieder so weit, Verdi ruft zu einem Streik bei Amazon auf. Am heutigen 1. November sollen die Mitarbeiter in Leipzig und an zwei Standorten in Bad Hersfeld in den Ausstand treten. Ob dies am Ende mehr als eine Randnotiz bleiben wird, ist kaum vorstellbar, denn Verdi kämpft schon seit Jahren um die Anerkennung der Flächentarifverträge durch den Konzern. Amazon lässt den Druck der Streiks geradezu an sich abperlen. Ob die Streikversuche jemals Erfolg haben werden, ist mehr als fraglich, mit allzu großen Erwartungen sollten die Gewerkschaftler nicht in die Streiks gehen. Es ist eine verfahrene Situation. Die einen sehen nur in Streiks einen Weg, die andere Seite betont ihre arbeitnehmerfreundlichen Bedingungen, für diesen Gordischen Knoten hilft keine kräftige Waffe, hier muss ein geschickter externer Verhandler ran. Es ist möglich, die GdL und die Deutsche Bahn haben es auch geschafft.

///// HANDEL NATIONAL



1-2-3.tv setzt Spracherkennung von Crealog ein

Kunden können ihre Bestellungen auf der Auktionsplattform 1-2-3.tv in Zukunft am Telefon auch sprachlich aufgeben, das Eintippen über die Telefontastatur entfällt nach Unternehmensangaben. Technische Grundlage für die neue Option sei die Conversational Interactive Voice Response von Crealog. Nun sei für die Kunden eine schnelle Abwicklung möglich, so dass sie die Produkte zum gewünschten Preis erhalten könnten. Mit Hilfe des neuen Systems sei bei der Bestellung das Erkennen von gesprochenen Ziffern, Zahlen und Geburtsdaten, Farbvarianten, Größen und Stückzahlen der Produkte möglich, so dass die Verfügbarkeit von Größen und Farben abgefragt werden könnten. Für ein Kaufgebot reiche die Aussage "Jetzt bieten" aus. Die beiden Partner wollen die Kooperation ausbauen, in der Folge sollten dann auch Rückgaben per Sprachangabe möglich werden.



Einkünfte bei Ebay müssen angegeben werden

Personen, die Sozialleistungen beziehen und daneben aber auch über Ebay Produkte verkaufen, müssen diese Einnahmen beim Jobcenter angeben. Darüber habe jetzt das Sozialgericht Oldenburg entschieden, berichtet Onlinehändler-News. In dem vom Gericht behandelten Fall habe die betroffene Person, die Ebay-Einnahmen nicht angegeben, woraufhin das Jobcenter eine monatliche Summe von 500 Euro dafür angesetzt habe. Beim ihrem ersten Vorgehen hätten sich beide Seiten auf einen Vergleich geeinigt, doch in der Folge habe die Person bestimmte Stellen der vorzulegenden Unterlagen geschwärzt, so dass für das Jobcenter keine Möglichkeit bestanden habe, eine Neuberechnung vorzunehmen. Nun habe das Sozialgericht habe klargestellt, dass nur das Schwärzen von Ausgaben zulässig sei, liege keine lückenlose Angabe der Einnahmen vor, dürfe das Jobcenter die Einnahmen anrechnen. Das Urteil sei vom Landgericht Niedersachsen bestätigt und rechtskräftig.

Zooplus-Übernahme stockt

Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und EQT, die sich für die Übernahme von Zooplus auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben, kommen nicht voran. Die Frist, bis zu der sie sich 50 Prozent der Anteile gesichert haben müssen, sei der 3. November, vor dem Wochenende waren es laut Handelsblatt erst 19,3 Prozent, am Wochenende hat sich nichts verändert. Hellman & Friedman und EQT hätten ihr Angebot für die Aktien des Online-Händlers für Tierbedarf auf 480 Euro je Aktie erhöht, Erfolg habe die Aktion aber nicht gehabt.





///// HANDEL INTERNATIONAL

Lieferprobleme in den USA beeinträchtigen das Weihnachtsgeschäft

In den USA rechnen die Unternehmensleitungen im Handel von stärkeren Lieferproblemen in der Weihnachtszeit. Nach einem Bericht von



Globe-Trotter startet Koffergestaltung per Internet

Die Kunden des britischen Kofferherstellers Globe-Trotter unterlaufen am Flughafen nicht mehr der Gefahr, dass sie den Koffer verwechseln könnten, denn sie können sich ihre Gepäckstücke jetzt von zu Hause aus selbst gestalten. In Kooperation mit den beiden 3D-Spezialisten Smartpixels und Unity habe Globe-Trotter eine Funktion in den eigenen Online-Shop integriert, so dass nun die Auswahl der Farbe des Gepäckstücks selbst, den Ecken, der Schlösser und des Inneren virtuell erfolgen könne, heißt es bei



Shopify erwartet für 2021 eine niedrigere Wachstumsrate für den Umsatz als 2020

Shopify hat den Gesamtumsatz im dritten Quartal um 46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,12 Milliarden US-Dollar gesteigert, teilt das



