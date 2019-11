Ganz stolz feiert Amazon gerade den fünften Geburtstag von Alexa und Echo. Damals waren die Erwartungen groß. Voice Commerce, vollautomatische Häuser, vielleicht Zeitreisen. Im Ernst: Seitdem sind die Alexa-Witze nicht besser geworden, das Gerät nicht viel nützlicher. Die Echo-Rivalen dürfen hoffen. Und alle anderen Wettbewerber. Denn der Nimbus von Amazon als uneinholbarem Tech-Riesen bekommt mehr und mehr Risse.

Real hat gestern seine Marktplatz-Allianz International Marketplace Network (IMN) zusammen mit Cdiscount (Frankreich), eMAG (Rumänien) und ePrice (Italien) offiziell vorgestellt. Das Netzwerk startet am Donnerstag. Das Quartett verschafft und 30.000 aktiven Händlern Zugang zu mehr als 230 Millionen potentiellen Kunden in Europa. Weitere Partner sind willkommen. Bestehende Partner können sich ohne technische Hürden auf die anderen Marktplätze aufschalten lassen. Die Händler erwarten keine zusätzlichen Kosten.





Der britische Elektronik-Versender AO.com wird nun auch Logistik-Dienstleister . Da die Briten mit eigenerausliefern und beim deutschen Kunden noch nicht das ganz große "Hallo" ausgelöst haben, hallt es noch ein wenig im Laderaum. Den Platz kann man gut untervermieten.

Handelsriese Costco und Instacart liefern in Kalifornien und Washington testweise Medikamente binnen Stundenfrist aus. Ab einerohne Gebühren, meldet CNBC Ein verstecktes und wohl inaktives Feature in der Software der Mini-Kopfhörer von Amazon, Echo Buds, zeigt, dass Amazon über die Aufzeichnung von Fitness-Aktivitäten nachdenkt. Damit würde Amazon einen ersten Fuß in die Tür des Fitness-Monitoring setzen und seinen Annährungsversuchen an denein Element hinzufügen.