///// HANDEL INTERNATIONAL

Nach jahrelanger Verzögerung seit den ersten Plänen 2013 will Amazon im Laufe dieses Jahres den ersten Lieferdienst per Drohne starten. Nutznießer des neuen Angebots von Prime Air sind Kunden in Lockeford im US-Bundesstaat Kalifornien . Nach Angaben des Konzerns können die Fluggeräte auch ohne direkten Sichtkontakt zu den Drohnen geflogen werden und damit auch größere Entfernungen zurücklegen. Die Drohnen seien technologisch so ausgerichtet, dass sie sowohl statische als auch sich bewegende Objekte erkennen und ihnen ausweichen könnten. Beim Landeanflug werde sichergestellt, dass sich keine Menschen, Tiere oder Geräte in der Nähe befinden. Bei den Lieferungen werden die bestellten Produkte in den Gärten der Kunden abgeladen. Bei dem Pilotprojekt in Lockforde gehe es auch um das Feedback der Kunden für die Weiterentwicklung der Drohnen.Amazon verstärkt seine Aktivitäten in den sozialen Medien und hatte dafür ausgewählte Influencer in ein Luxushotel in Mexiko eingeladen. Das Paradero Todos Santos wurde für drei Tage in Amazon Resort umbenannt, zu Besuch kamen mehr als zwölf auf Instagram, Tiktok und You Tube aktive Personen, berichtet Business Insider . Für sie standen unter anderem personalisierte Produkte wie Handtücher, Cocktails und Surfkurse zur Verfügung. Zum Programm gehörten Workshops, in denen den Gästen gezeigt wurde, wie sie auf Amazon eigene Webseiten für den Verkauf einrichten können. Der Verkauf laufe über die Livestreamplattform Amazon Live, die Influencer erhielten auch Provisionen. Amazon hat das Influencer-Programm 2017 gestartet.Nach einer Entscheidung der französischen Datenschutzbehörde CNIL bleibt der Einsatz von Google Analytics in Europa so lange nicht legal, bis es ein neues Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA gibt. Die Nutzung des Tools von Google zur Webanalyse entspricht nicht dem EU-Datenschutzgesetz, schreibt Euractiv . Eine Übertragung der Daten von der EU in die USA sei illegal, in den USA bestehe die Gefahr, dass die US-Geheimdienste Zugriff auf die Daten erhielten. Google Analytics könne aber nicht so umgestellt werden, dass personenbezogene Daten nicht in Länder außerhalb der EU transferiert werden, so die CNIL. Es sei nicht absehbar, wann ein neues Abkommen in Kraft treten könne.