Teile der Branche hyperventilierten gestern ob der Meldung, dass Douglas 70 Filialen schließen will. Strategiewechsel, Denkwende möchte da mancher sehen. Dabei geht es gerade mal um 3% der europaweit 2400 Filialen. Man kann so etwas auch aufräumen nennen. Marie-Kondo-Prinzip für die Fläche. Windeln.de, Westwing und Home 24 sind übrigens gerade an der Börse Richtung ganz tiefer Süden. Das Ende des E-Commerce wie wir ihn kennen? Sicher auch nicht. Ihnen ein ruhiges Wochenende.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

AO

Mäusefäustchen unterwegs. "Wir legen in Europa an kritischer Masse zu, sind aber noch von dem Umsatzvolumen von 250 bis 300 Millionen Euro entfernt, das wir für die erwünschten Skaleneffekte benötigen", kommentiert CEO John Roberts bei

Der britische Elektronikversender AO, vollmundig gestartet, ist derzeit eher mitunterwegs. "Wir legen in Europa an kritischer Masse zu, sind aber noch von dem Umsatzvolumen von 250 bis 300 Millionen Euro entfernt, das wir für die erwünschten Skaleneffekte benötigen", kommentiert CEO John Roberts bei Channel Partner die roten Zahlen. Nun wird das Konzept überarbeitet.

///// INTERNATIONAL

JD und Alibaba gilt, Pinduoduo, schon als nächster Star gefeiertes chinesisches Shopping-Start-up des Ex-Google-Mitarbeiters Colin Huang, das als aufstrebender Rivale fürgilt, wird seinem Image gerade wieder gerecht. Der Umsatz von Pinduoduo explodierte im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 169% auf rund 1,06 Mrd Dollar. Beim Nettoergebnis stehen 146 Mio Dollar im Minus. Weniger als bislang.

///// TRENDS & TECH

150 neue Tools und Services eingeführt hat, die kleinen und mittleren Unternehmen beim Online-Verkauf helfen sollen.



Start-up des Tages "Unternehmerinnen der Zukunft" da gerade recht kam und warum Logistik eine entscheidene Rolle spielt. Mareile Wölwer hat ein Start-up für personalisierte Tiermedizin gegründet. Etailment erzählt sie, warum das Amazon-Förderprogrammda gerade recht kam und warum Logistik eine entscheidene Rolle spielt. Mal werden die kleinen Händler bei Amazon getreten, dann wieder gestreichelt. In letztere Rubrik passt die Meldung, dass Amazon 2019eingeführt hat, die kleinen und mittleren Unternehmen beim Online-Verkauf helfen sollen.

Favorit der Leser

Transformationsprojekte vorantreiben. Zur großen Überraschung vieler kommen diese Anstrengungen jedoch nie zu einem Abschluss – sondern nehmen erst jetzt richtig Fahrt auf. Die digitale Transformation ist mittlerweile überall in der Wirtschaft angekommen und gehört zum guten Ton in jedem Geschäftsbericht. Dies gilt insbesondere für Retail-Unternehmen, die bereits seit einigen Jahren im langen Schatten von Jeff Bezos ihre eigenenvorantreiben. Zur großen Überraschung vieler kommen diese Anstrengungen jedoch nie zu einem Abschluss – sondern nehmen erst jetzt richtig Fahrt auf. etailment-Experte Stephan Ritter , Senior Client Partner bei Publicis Sapient, sagt, was nun im Fokus stehen muss.

Das „Morning Briefing“ ist der News-Espresso zum Frühstück. Teilen Sie das gerne mit Freunden und Kollegen. Danke vorab!Unsere Newsletter liefern Nachrichten über die man spricht, Analysen und Hintergründe.