Wieder eine überraschende, und auch umstrittene, Investition in der Start-up-Szene. Nun fließen 100 Millionen Euro des Spotify-Gründers Daniel Ek in das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Start-up Helsing. Doch Ek will Helsing offensichtlich nicht als potenziellen Partner unterstützen, denn Helsing entwickelt Technologien für militärische Aufklärung. Das Unternehmen wolle mit der Software Offiziere bei der Einschätzung von Gefechtslagen unterstützen, die Technologie werde ausschließlich zum Einsatz von demokratischen Staaten entwickelt. Ek erklärt, er wolle Europa unterstützen, zu einem Tech-Standort zu machen. Zu dieser Investition schreibt er: "Europa hat eine große Chance, beim Aufbau dynamischer KI-Systeme führend zu sein, die ethisch, transparent und verantwortungsbewusst konzipiert sind."

///// HANDEL NATIONAL

About You sieht sich trotz höheren Verlusts auf gutem Weg

Nach einem zweiten Quartal mit einem Umsatzwachstum von 53,3 Prozent und einem Umsatzplus von 59,4 Prozent für das erste Halbjahr geht About You trotz eines um acht Prozent höheren Halbjahresverlusts mit größeren Erwartungen in die zweite Hälfte des Geschäftsjahres. Gegenüber dem Vorjahr soll der Umsatz zwischen 48 und 52 Prozent auf 1,73 bis 1,76 Milliarden Euro ansteigen, meldet Textilwirtschaft. Keine Veränderungen seien beim Ebitda-Verlust zu erwarten, hier gehe der Online-Modehändler weiterhin von 70 Millionen Euro aus und begründet dies mit den bis Ende Februar 2022 geplanten Investitionen. Der Online-Handel sei durch einen Anstieg bei den Bestellwerten der Bestandskunden und die Gewinnung von Neukunden gewachsen. Eine Rolle habe aber in Folge der Coronakrise auch die schwächere Entwicklung im ersten Halbjahr gegenüber 2020 gespielt.



Orderchamp verstärkt Aktivitäten in Deutschland

Die niederländische Online-Großhandelsplattform Orderchamp baut Präsenz und Aktivitäten in Deutschland aus. In Berlin werde ein eigenes Büro eingerichtet, berichtet Channel Partner. Von dort aus sollen die bislang 15.000 deutschen Einzelhändler und Marken unterstützt werden, europaweit liege die Zahl der Einzelhändler bei 75.000. Nun sei es möglich, den "lokalen Einzelhändlern und Marken noch näher zu kommen", zitiert Channel Partner CEO Joost Brugmans. Das Ziel sei es, das lokale Einkaufserlebnis neu zu definieren. Im November sei eine Roadshow geplant, weitere Veranstaltungen sollen folgen.



Der Einzelhandel erwartet langfristige Lieferprobleme

Nach einer neuen Umfrage des Ifo Instituts werden die schweren Zeiten für den Einzelhandel noch länger dauern. So rechneten die Händler im Schnitt mit einer Dauer der Lieferengpässe von weiteren zehn Monaten. Nach einer Einschätzung der Wirtschaftsforscher werde sich die Einschränkung der Produktauswahl über einen längeren Zeitraum hinziehen. Dabei gebe es aber Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen bezüglich ihrer Erwartungen. Die Fahrradhändler gingen von 18 Monaten aus, nach Einschätzung der Möbelhändler könnten die Lieferschwierigkeiten noch 12,5 Monate andauern, im Spielwarenhandel lautet die Einschätzung elf Monate, bei den Baumärkten 10,3 Monate. Rückläufig sei aber die Zahl der Betriebe, die mit Nachschubproblemen arbeiten müssten. Im Fahrradhandel sei der Anteil von 100 Prozent auf 89,6 gesunken, bei den Baumärkten von 98,9 auf 83,5 Prozent. In der Folge sei von Preiserhöhungen im Weihnachtsgeschäft auszugehen, die ein Großteil der Unternehmen bereits angekündigt habe, teilt das Ifo mit.