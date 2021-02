Seit gestern macht die Pandemie der Industrie und dem Handel mal wieder mit einer neuen Finte zu schaffen: Wegen rigider Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Österreich stehen Hunderte Lastwagen im Stau, Logistiker sehen Lieferketten in Gefahr. Umgekehrt fordert der HDE vor dem heutigen Wirtschaftsgipfel "einen transparenten und fairen Plan zur Wiedereröffnung aller Geschäfte". Schließen oder Öffnen, darauf lässt sich die Lage tatsächlich reduzieren.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Adidas will dem eigenen E-Commerce einen Schub geben

Der Sportartikel-Hersteller will dem eigenen E-Commerce eine wesentlich wichtigere Rolle zuweisen als bisher. Das berichten das "Handelsblatt" und andere Medien. Unternehmenschef Kaspar Rorstedt plane in seinem anstehenden neuen Masterplan "neue, ambitionierte Umsatzziele" für das Online-Geschäft. "Eine Strategie, die womöglich viele Händler verärgern wird", resümiert Handelsblatt.com. Ganz neu ist das nicht, schon Ende April 2020 titelte Internetworld.de: "Adidas will Kräfte auf den Online-Handel konzentrieren".



Zalando erweitert Connected Retail um C & A, außerdem Start in Österreich

C & A ist dem Partnerprogramm "Connected Retail" von Zalando beigetreten. "Als einer der der führenden Modehändler Europas startet C&A mit einer Auswahl an Filialen in Deutschland und baut sein Angebot auf Zalando in den kommenden Wochen kontinuierlich weiter aus", teilt Zalando mit. C & A sieht die Kooperation als Stärkung der eigenen Omni-Channel-Strategie. (Excitingcommerce.de kommentiert bissig: "C&A bei Zalando – oder: Wenn die eigene Online-Strategie versagt".) Inzwischen zählt Zalando 3.000 Partner im Programm, davon seien 500 seit Anfang 2021 dazugekommen. Neu dabei ist Hermes als Logistiker, und seit gestern können auch österreichische Händler mitmachen. Österreich sei der neunte Markt für Connected Retail.



--Anzeige—



Logistiklösungen für saisonale Schwankungen im Handel

Lagerhäuser müssen während Spitzenzeiten Ihr Personal mit Zeitarbeitskräften fast verdoppeln. Diese müssen mit voller Produktivität und minimaler Schulung starten, was jedoch zu kostspieligen Kommissionierfehler führt. Erfahren Sie, wie Ihr Stammpersonal produktiver arbeiten kann, damit Sie auf Zeitarbeitskräfte verzichten und Pickfehler vermeiden können.



Der Paketversand soll grüner werden -- bloß wie?

"Deutschland wird zur Paketgesellschaft", stellt "Die Zeit" fest. Die Wochenzeitung diskutiert verschiedene Möglichkeiten, der Paketzustellung mehr Nachhaltigkeit zu verpassen -- und stößt vor allem auf Tücken. Mikrodepots in den Innenstädten drohten an fehlenden Immobilien und hohen Preisen zu scheitern, Paketstationen stünden mittlerweile ebenfalls im Wettbewerb um Platz, Lastenräder seien so teuer wie Kleinwagen und noch nicht ausgereift, die E-Scooter der Post würden wegen fehlender externer Nachfrage bald nicht mehr gebaut, der innerstädtische Transport per Straßenbahn müsse weiter getestet werden, und Mehrweg-Verpackungen seien durch Rücknahme und Reinigung zu teuer. "Ließe sich [der Ausstoß von Diesel-Emissionen] weiter reduzieren und würden die Paketbesteller dafür seltener in die Innenstadt fahren, sähe zumindest die Klimabilanz freundlicher aus", schreibt das Blatt. Nachhaltigkeit auf Kosten der Innenstädte wäre aber vielleicht auch nicht die ideale Lösung.



Watchmaster wächst um 50 Prozent und veröffentlicht Wert-Ranking für online gehandelte Luxusuhren

Watchmaster handelt online mit gebrauchten Luxusuhren und zertifiziert sie, denn sie sind Wertanlagen. Für 2020 meldet das Unternehmen erstmals einen Gewinn, nämlich ein EBITDA im sechsstelligen Bereich. Dahinter stand 2020 ein Umsatzwachstum von 50 Prozent bei einer Steigerung der Kosteneffizienz um 40 Prozent. Absolute Zahlen werden nicht genannt. Gleichzeitig hat Watchmaster die fünf Modelle mit den höchsten Wertsteigerungen und -verlusten im Jahr 2020 ermittelt.



Hier die Uhrenliste: Am stärksten zugelegt haben "Rolex Oyster Perpetual" (plus 37 Prozent), "Rolex Lady-Datejust" (+31 %), "Omega Seamaster Diver 300 M" (+21 %), "TAG Heuer Monaco" (+19 %) und "Breitling Superocean Chronograph" (+15 %). Die größten Wertverlierer heißen "Patek Philippe Nautilus" (–10 Prozent), "Tudor Black Bay GMT" (–8 %), "TAG Heuer Connected Modular 45" (–8 %), "TAG Heuer Aquaracer" (–7 %) und "Breitling Navitimer" (–4 %).