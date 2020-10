Der Lockdown hat dem Online-Geschäft genutzt – eine Binsenweisheit, die aber Ebay Deutschland mit starken Neukundengewinnen und Tesco UK mit einer Verdoppelung des Online-Anteils eindrucksvoll bestätigen. Kein Wunder, dass Adler von diesem Kuchen ein sehr viel größeres Stück haben möchte.

Adler will online explodieren

Textilhändler Adler hat "New Adler" ausgerufen mit dem Ziel, den Umsatzzuwachs in den nächsten Jahren vor allem im Online-Geschäft zu erarbeiten. Das für Adler durchaus ambitionierte Vorhaben einer Versechsfachung im E-Commece relativiert sich im Vergleich zu den Ottos und Zalandos der Online-Welt: Zuletzt erwirtschaftete Adler 10 Mio. Euro online. Die Gesamterlöse sollen von 495 Mio. (2019) auf 560 Mio. Euro (2023) steigen, der Online-Umsatz auf 60 Mio. Euro wachsen. "Dazu sollen unter anderem neue digitale Vertriebsmodelle und die Online-Expansion in der gesamten Europäischen Union (EU) beitragen", schreibt "Fashion United". Das Unternehmen rechnet allerdings nicht damit, bis 2023 online schon Gewinne zu schreiben – der Erfolg von Adler wird weiter vom stationären Handel abhängen.



Ebay Deutschland 1: Acht Shops geehrt

Gruenes-Warenhaus (Landhandel), Eltabia (Nahrungsergänzung), Wiltec (Autobedarf), Kcpbikes (Fahrräder), Autoprotectshop (Fahrzeugpflege), Nibolinegmbh (Haushaltsprodukte), Dondoshop (Klebemittel) und Kinderspieleland (Spielzeug) – diese acht Shops hat Ebay Deutschland mit "Ebay Händler Awards" ausgezeichnet. Sie seien "gewerbliche Händlerinnen und Händler, die in den letzten zwölf Monaten mit Kreativität und unternehmerischem Geist auf dem Online-Marktplatz erfolgreich waren", sagten Deutschland-Chef Oliver Klinck und Diana Okoye, Senior Director Operations bei Ebay, im Rahmen der Händlerkonferenz "Ebay Open 2020 digital".



Ebay Deutschland 2: Lockdown brachte ordentlich Neukunden

Im zweiten Quartal 2020, also während des Lockdowns, habe Ebay in Deutschland so viele Neukunden gewonnen wie während des gesamten Jahrs 2019. Das sagte Deutschland-Chef Oliver Klinck während der jährlichen Konferenz "Ebay Open". Inzwischen erreiche Ebay ein Drittel aller deutschen Onlinekäufer. Und alles deute daraufhin, dass der Zuwachs nachhaltig sei, berichtet "Channel Partner".



Start-up Mister Postman übernimmt Zustellungen von Paketshops zum Kunden

Paketshops vereinfachen Lieferungen, erfordern aber natürlich den Gang zum Shop. Das Start-up Mister Postman mit Sitz in Mülheim an der Ruhr vermittelt Lieferungen vom Shop zur Haustür und übernimmt auch Retouren – zu vereinbarten Terminen. Ziel ist es, dass Anwohner diese Aufgaben für ihre Nachbarn übernehmen. Bis Ende des Jahres soll das Angebot auf das ganze Ruhgebiet ausgedehnt werden.