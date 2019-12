Schon der alte Retail-Experte Konfuzius sagte: "Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken; sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben." Und damit beschrieb er das Problem des Handels ja ganz gut. Denn wer weiß, wie sich der Handel 2020 verändert, wo Amazon und Alibaba dann stehen. Der Blick zurück hilft da nicht weiter. Der Blick nach vorne schafft Raum für Spekulationen.

///// HANDEL NATIONAL

Im Sommer hatte Alibaba seine erste europäische Aliexpress-Filiale im zweitgrößten Shopping-Zentrum Spaniens (Xanadú) in Madrid eröffnet. Ende November folgte nun Filiale Nummer 2 in Barcelona im Einkaufszentrum Finestrelles. Proof-of-Concept für die Expansion in Europa?