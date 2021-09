Jetzt geht das wieder los: US-amerikanischen Medien zufolge hat der Verbrauchermarkt-Betreiber Costco seine Online-Kunden vor einer Toilettenpapier-Knappheit gewarnt. Hintergrund sei eine gestiegene Nachfrage, aber auch Schwierigkeiten in der Lieferkette. Der frisch eröffnete Aldi-Onlineshop (siehe unten), mit dem Nord und Süd laut Handelsblatt.com "den ersten Schritt zum echten Onlinehandel" gehen, kennt das Problem nicht: Er führt gar kein Toilettenpapier.

///// HANDEL NATIONAL

Aldi Nord + Süd haben gemeinsamen Onlineshop eröffnet

Die Grenze zwischen Aldi Nord und Aldi Süd ist schon längst nicht mehr so betonhart wie in früheren Jahren, online gibt es sie jetzt gar nicht mehr: Seit vorgestern (21. September) betreiben die beiden Unternehmen den gemeinsamen Aldi-Onlineshop über eine Aldi E-Commerce GmbH & Co. KG in Düsseldorf. Er ersetzt hier wie dort das bisherige Angebot "Aldi liefert". In identischen Pressemitteilungen kündigen die Aldis "Themenwelten vorwiegend aus den Bereichen Elektronik, Lifestyle und Freizeit" an, angepasst an die jeweilige Saison. Neu für die Kundschaft: Es muss kein Liefergebiet mehr ausgewählt werden, und neue Angebote seien montags und donnerstags bereits um 7 Uhr verfügbar, eine Stunde früher als bisher.



Fashion Week von About You mit einer Mrd. Kontakte

Mode-Onliner About You meldet mehr als eine Mrd. Medienkontakte in Print-, Digital-, TV- und Social-Medien für seine Fashion Week, die vom 11. bis zum 15. September in Berlin lief. Die Schau mit zahlreichen großen Marken und Stars von Lena (Meyer-Landrut) bis Leni (Klum) sei zu "zu einem der erfolgreichsten Fashion Events Europas" geworden. About You hat alle Videos online gestellt.



Mister Spex wächst und eröffnet

Es hat seinen Grund, dass Mister Spex sich nicht einfach Online-Optiker nennt, sondern "Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker": Stationäre Geschäfte spielen inzwischen eine große Rolle. Im ersten Halbjahr 2021 hat das Unternehmen acht Filialen eröffnet, wie es schreibt, zum Halbjahresende lag die Gesamtzahl bei 42. (Inzwischen ist es mindestens eine mehr, denn am gestrigen 22. September wurde ein zweiter Wiener Laden aufgemacht.) Der Umsatz im Halbjahr lag mit 101 Mio. Euro um 25 Prozent über Vorjahr, die Ebitda stiegen um ein Prozent auf 2,3 Mio. Euro. Den Anteil der Läden an diesen Zahlen nennt Mister Spex allerdings nicht.



Möbelhersteller Miller eröffnet zweiten deutschen Webshop

Der US-amerikanische Möbelhersteller Herman Miller betreibt in Deutschland bereits einen Webshop mit Spezialstühlen für Gamer. Dessen Erfolg sei Grundlage der Entscheidung, auch einen Shop für ergonomische Büromöbel zu eröffnen (genauer: für "Performance-Sitzmöbel"), schreibt Moebelmarkt.de. Außerdem scheint die Pandemie die Nachfrage befeuert zu haben: Zielgruppe ist ausdrücklich auch das Homeoffice.



BEVH tadelt EU: "Hersteller können Online-Handel erschweren"

Die geplante Anpassung der Vertikalen Gruppenfreistellungsverordnung der EU sei geeignet, den Online-Handel zu behindern, warnt der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH). Die Änderung "gibt Herstellern ein mächtiges Werkzeug in die Hand, den Online-Vertrieb ihrer Produkte durch Händler deutlich zu erschweren und beispielsweise den Verkauf auf Plattformen zu verbieten", schreibt der Verband. Das sei diskriminierend und "brisant, weil große bekannte Hersteller mittlerweile immer mehr selbst zu Händlern werden".



///// HANDEL INTERNATIONAL

Schweiz: Manor-Marktplatz plant 100 externe Partner

Im Mai hat die Manor AG, Betreiberin von 59 Warenhäusern in der Schweiz, ihren



Fünf Amazon-Meldungen in Kürze Amazon-Prime-Kunden können sich jetzt auch im Raum Kassel Lebensmittel von Tegut liefern lassen, ab 50 Euro ohne Lieferentgelt, meldet das Unternehmen. Die Zusammenarbeit gibt es bereits in großen Teilen von Frankfurt am Main und Südhessen.

liefern lassen, ab 50 Euro ohne Lieferentgelt, meldet das Unternehmen. Die Zusammenarbeit gibt es bereits in großen Teilen von Frankfurt am Main und Südhessen. 58 Prozent des grenzüberschreitenden Online-Handels in Europa laufen über Online-Marktplätze, so eine Studie von Cross Border Commerce, über die Internetworld.de berichtet. Sie nennt 115,4 Mrd. Euro von insgesamt 198,5 Mrd. Euro im Jahr 2020. Amazon habe 44,3 Mrd. Euro beigetragen.

in Europa laufen über Online-Marktplätze, so eine Studie von Cross Border Commerce, über die Internetworld.de berichtet. Sie nennt 115,4 Mrd. Euro von insgesamt 198,5 Mrd. Euro im Jahr 2020. Amazon habe 44,3 Mrd. Euro beigetragen. Nicht nur die chinesische JD.com (das "Morning Briefing" berichtete), auch Amazon plant Warenhäuser: Einem von Amazon unbestätigten Bericht auf Cnet.com zufolge werde es 30.000 Quadratfuß (rund 2.800 Quadratmeter) große Standorte in den Bundesstaaten Ohio und Kalifornien geben, die Mechanismen des Online-Kaufs mit klassischem Einkauf verbinden. Dazu sollen die QR-Code-Bestellung von Kleidung zum Anprobieren, Touchscreens mit den berühmten Empfehlungen sowie möglicherweise sogar Roboter gehören.

Einem von Amazon unbestätigten Bericht auf Cnet.com zufolge werde es 30.000 Quadratfuß (rund 2.800 Quadratmeter) große Standorte in den Bundesstaaten Ohio und Kalifornien geben, die Mechanismen des Online-Kaufs mit klassischem Einkauf verbinden. Dazu sollen die QR-Code-Bestellung von Kleidung zum Anprobieren, Touchscreens mit den berühmten Empfehlungen sowie möglicherweise sogar Roboter gehören. Wer wegen Cannabis-Konsums seinen Job bei Amazon verloren oder gar nicht erst bekommen hat, kann sich jetzt neu bewerben, schreibt der Amazon-Watchblog des Händlerbunds. Mögliche Gründe sind die zunehmende Legalisierung des Kiffens in den USA und dass Amazon schlicht und ergreifend dringend Leute braucht.

