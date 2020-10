///// HANDEL INTERNATIONAL

Nachdem der britische Fast-Fashion-Einzelhändler Boohoo Group Plc mitgeteilt hat, einen neuen Wirtschaftsprüfer zu suchen, der PricewaterhouseCoopers ersetzen solle, sind die Aktien am Montag um 17% gefallen . Die Ankündigung erfolgt, nachdem die Financial Times am Sonntag berichtet hatte, dass PwC aus Reputationsgründen beschlossen habe, die Prüfung von Boohoo einzustellen. Erst im August hatte das Unternehmen einen noch stärkeren Kursturz erfahren, als Ungereimtheiten in Bezug auf Mindestlöhne und Covid-19-Regeln bei Boohoo-Lieferanten bekannt geworden waren.

Als ParcelLab unlängst 2.000 Online-Shopper in Deutschland zu ihren Bedürfnissen in Sachen Paketversand befragte, sagten nur 28%, sie würden Click & Collect nutzen, 54% hingegen lehnten diese Möglichkeit sogar aktiv ab. Im Ausland ist die Art der Lieferung weniger verpönt. Im Vereinigten Königreich weitet Aldi den Service langsam aus : Mittlerweile können Kunden ihre online bestellte Ware bei 9 Geschäften einfach abholen, bis Ende Oktober sollen 6 weitere folgen. Auch in Sachen Lieferdienste ist Aldi aktiv: Die im Mai begonnene Zusammenarbeit mit Deliveroo wurde in der vergangenen Woche auf 42 Geschäfte ausgeweitet, es wird erwartet, dass weitere hinzukommen.Das British Retail Consortium (BRC) sagte, es sei "zutiefst besorgt" über eine Erklärung von Premierminister Boris Johnson, das Land solle sich auf einen "No-Deal" Brexit im Januar vorbereiten. Die Sorge ist begründet. Wie der Spiegel berichtet, wolle die Regierung britische Unternehmer auffordern, Vorbereitungen für einen solchen Austritt zu treffen. Rund 200.000 Händler würden einen Brief erhalten, in dem neue Zoll- und Steuervorschriften dargelegt werden. Am Montagabend deutete sich jedoch an, dass die Verhandlungen vielleicht doch noch zu einem konstruktiven Abschluss gebracht werden können.Der chinesische E-Commerce-Gigant Alibaba kauft für 3,6 Mrd. Dollar (etwa 3 Mrd. Euro) einen Großteil der Anteile der in Hongkong beheimateten Supermarktkette Sun Art. Bisheriger Inhaber dieser Anteile war die französische Warenhauskette Auchan. Mit der Transaktion soll Alibaba etwa 72 Prozent von Sun Art besitzen . Wie Pressetext berichtet, wolle Alibaba mit der Übernahme von Sun Art seine "New Retail"-Strategie fortsetzen. Diese beinhalte einen starken Fokus auf dem Lebensmittelhandel. Besonders auf den Online-Verkauf wolle das Unternehmen künftig setzen, weil dieser durch die Corona-Krise stark angeheizt wurde.