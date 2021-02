Arizona, Florida, Kalifornien und der Nordosten: Das sind die Regionen, in denen Aldi US-Medien zufolge in den kommenden Monaten bis zu 100 neue Filialen eröffnen will. Dazu kommt ein neues regionales Hauptquartier mit Vertriebszentrum in Loxley, Alabama, als Basis für bis zu 35 neue Filialen am Golf von Mexiko. Die ersten beiden Läden sollen 2021 in Tallahassee, Florida, ihre Türen öffnen.Bis Ende des Jahres soll der Abholservice („curbside pickup service“) auf 500 weitere Läden ausgedehnt werden. Zurzeit unterhält der Discounter mehr als 2.000 Filialen in 37 Bundesstaaten, 1.200 von ihnen (einschließlich der 500 neuen) bieten den Abholservice.

Eine Supermarkt-Kette mit eigenem Social-Media-Netz – das wäre was gewesen, wird aber wohl nichts: Wie das „Wall Street Journal“ berichtet , wurde der Verkauf des amerikanischen Geschäfts von Tiktok unter anderem an Walmart und Oracle „auf unbestimmte Zeit eingestellt“ („shelved indefinitely“). Dahinter stünden, so das Blatt, Bemühungen des US-Präsidenten Joe Biden, die politische Hinterlassenschaft Donald Trumps auf Sicherheitsrisiken durch chinesische Tech-Unternehmen zu prüfen. CNBC.com meint , Walmart werde Tiktok trotzdem weiter nutzen, um Produkte zu bewerben und die Bekanntheit unter jungen Leuten zu steigern.





BikeExchange geht an die Börse

BikeExchange, ein auch in Deutschland tätiger Online-Marktplatz für alles rund ums Fahrrad, hat beim Börsenstart in Melbourne 20 Mio. australische Dollar eingesammelt. Seit dem Jahr 2014 ist das Unternehmen auch in Deutschland präsent. Mit dem frischen Geld soll unter anderem das Händlernetz ausgebaut und neue Markenpartnerschaften und Kooperationen geschlossen werden. Auch IT-Lösungen für Produkte und Kundenprozesse stehen auf der Investitionsliste, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Die EU führt zum 1. Juli 2021 das EU-Mehrwertsteuer-E-Commerce-Paket ein und macht damit eine EU-einheitliche One-Stop-Shop (OSS)-Mehrwertsteuererklärung für Fernverkäufe möglich. Händler überweisen künftig die Mehrwertsteuer an die heimische Behörde, die diese dann an die anderen Länder weiterleitet.BikeExchange, ein auch in Deutschland tätiger Online-Marktplatz für alles rund ums Fahrrad, hat beim Börsenstart in Melbourne 20 Mio. australische Dollar eingesammelt. Seit dem Jahr 2014 ist das Unternehmen auch in Deutschland präsent. Mit dem frischen Geld soll unter anderem das Händlernetz ausgebaut und neue Markenpartnerschaften und Kooperationen geschlossen werden. Auch IT-Lösungen für Produkte und Kundenprozesse stehen auf der Investitionsliste, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Das ist mal ein Geschäft, das online nicht funktioniert: Vom morgigen Freitag an (12. Februar) vertreiben Walmart und seine Marke Sam's Club an mehr als 1.000 Standorten in 22 Bundesstaaten Covid-19-Impfstoff. Das ist Teil des "Federal Retail Pharmacy Program for COVID-19 Vaccination". In dessen Rahmen stellt die US-Regierung den Apotheken des Landes eine Million Impfdosen pro Woche zur Verfügung. Walmart und Sam's Club betreiben eigene Apotheken. Der Schwerpunkt liegt laut Walmart-Pressemitteilung auf Standorten in unterversorgten Gemeinden mit eingeschränktem Zugang zur Gesundheitsversorgung. Eine Liste aller Impf-Filialen findet sich hier . Die Anmelde-Website ist bereits in die Knie gegangen