Liebe Leserin, lieber Leser, die Schweizer Digitalisierung wird ja hierzulande gerne mal belächelt. Erst recht, wenn es dann um so Player wie eine Handelskette mit 273 Läden geht, die Blumenerde. Tierfutter, Gartengeräte und vieles mehr an Bauern, Tierfreunde und Gartenbesitzer verkauft. Landi heißt die Kette, eine Genossenschaft von Bauern für Bauern, agiert auch online und schafft es, erfuhr man auf dem Branchenkongress ConnectaBern, dass 75 Prozent der Bestellungen offline abgeholt werden. Ich weiß nicht, wie disruptiv die Digitalisierung der Schweizer ist - aber von Kunden scheinen sei einiges zu verstehen. Hier sind mehr Nachrichten von Kundenverstehern.

Aldi Süd testet nun auch in Großbritannien das Online-Lebensmittelgeschäft und verbündet sich dafür mit dem Online-Lieferdienst Home Run. Zunächst ist das Angebot nur in London verfügbar, weiß die Lebensmittel Zeitung . Liefergebühr: rund 6 Pfund. Hinzu kommen laut "LZ" 10 bis 20-prozentige Aufschläge auf die Regalpreise.

Alexander Rohwer verantwortet jetzt die Markenführung des Online-Händlers Otto. Im neu geschaffenen Bereich Strategy & Brand ist der 35-Jährige für die strategische Ausrichtung der Marke Otto und die Umsetzung einer neuen Markenpositionierung zuständig. Ein Schwerpunkt liegt auf der Integration des Social Media-Marketings in den Gesamtbereich. Zuletzt war Rohwer unter anderem an der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, etwa OTTONow, beteiligt.

Die Pforzheimer KLiNGEL Gruppe will mit weiteren Partnern und Kooperationen mit digitalen Marktplätzen und Shopping-Plattformen wachsen und will in den nächsten 12 bis 18 Monaten mindestens weitere fünf bis sieben Plattformen - unter anderem auch im europäischen Ausland - anbinden. Um Kooperationspartner buhlt Oliver Lenz, Mitglied der Geschäftsleitung, dabei per Mail mit Sätzen wie "Wir entwickeln uns zu einem innovativen Technologiehub für vertikale Nischenmarken im Segment der Bestager“. Die Buzzwords der Branche hat man also mindestens drauf.Amazon kappt die "Nicht nützlich"-Funktion im Bewertungssystem für Kundenrezensionen. Grund: Händler missbrauchten das Feature, um missliebige Kritik im Ranking abzuwerten, weiß t3n