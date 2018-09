Liebe Leserin, lieber Leser, spannendes passiert gerade bei Oetker. Mit Hilfe ehemaliger Zalando-Mitarbeiter definiert sich der Konzern digital neu und schreckt auch nicht davor zurück, das eigene Pizza-Geschäft anzugreifen - und HelloFresh.

Social Media-Hypes der vergangenen Jahre durch den Kakao (Agentur: Territory Webguerillas) und beweist damit so nebenbei wie nichtig all die kleinen Aufreger doch waren. Aldi will über den Kanal übrigens nicht nur Angebote pushen, sondern auch Informationen bieten. Helfen soll dabei ab nächste Woche die hauseigene Influencerin "Oma Ehrlich". Instagram dürfte als hipper Kanal allmählich so ziemlich durch sein. Die dortigen Reklamestars werden immer platter und nun wirbt dort auch noch das das "Kult-Label" Aldi Nord . Dafür zieht es in einem Spot, auch bei YouTube zu sehen, erst einmal all dieder vergangenen Jahre durch den Kakao (Agentur: Territory Webguerillas) und beweist damit so nebenbei wie nichtig all die kleinen Aufreger doch waren. Aldi will über den Kanal übrigens nicht nur Angebote pushen, sondern auch Informationen bieten. Helfen soll dabei ab nächste Woche die hauseigene Influencerin "Oma Ehrlich".

6-Gerichte-Box kostet beispielsweise ab 9 Euro pro Gericht. Dumm nur, dass die deutsche Domain schon an einer Agentur gleichen Namens vergeben ist. Das müssen HelloFresh-Kunden etwas länger suchen, wenn sie wechseln wollen.

Oetker testet mit Juit nun einen Food-Service für Fertiggerichte, hat Exciting Commerce gesehen. Das Abo-Modell mit Tiefgefrorenem (Auch Einzelbestellungen sind möglich) ist preislich nicht gerade mit einem Einsteigerpreis versehen. Die

100 Märkten bietet Rewe inzwischen Click & Collect für Online-Bestellungen. Seit gut zwei Jahren forciere die Rewe das Click & Collect-Geschäft, heißt es bei der In etwas mehr alsbietet Rewe inzwischen Click & Collect für Online-Bestellungen. Seit gut zwei Jahren forciere die Rewe das Click & Collect-Geschäft, heißt es bei der Lebensmittel Zeitung . Dafür nehme der Handelsriese "laut Insidern auch große Summen in die Hand".

„Refurbished Certificate“ in der Produktinformation reicht nicht aus. Das hat das Landgericht München nach einer Klage der Gebrauchte Artikel müssen bei Amazon klarer gekennzeichnet sein. Der Zusatzin der Produktinformation reicht nicht aus. Das hat das Landgericht München nach einer Klage der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) entschieden. Im aktuellen Fall ging es um runderneuerte Smartphones, bei denen nicht klar wurde, dass es sich um Gebrauchtware handelte. Der Hinweis „Refurbished Certificate“ sei irreführend, so das Gericht. Ein durchschnittlicher Verbraucher sei mit dem englischen Begriff „refurbished“ nicht vertraut und könne sich darunter nichts vorstellen.

INTERNATIONAL

Lululemon macht einen Sprung:Das hippe Sportlabel 48 Prozent. Hier hat etailment das Kultlabel Lululemon ausführlich vorgestellt. Das hippe Sportlabel Lululemon überzeugt gerade mit fitten Zahlen und steigerte den Umsatz im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25 Prozent auf 723,5 Millionen Dollar. Auf vergleichbarer Fläche stiegen die Erlöse um 20 Prozent, im E-Commerce machte Lululemin einen Sprung von

Werbekunden bessere Argumente zu haben. Google hat sich bei Mastercard in den USA offenbar insgeheim Transaktionsdaten gekauft , um die Effekte von Online-Werbung im Laden besser zu tracken und um beibessere Argumente zu haben.

TRENDS & FAKTEN

Zwei von drei Start-ups wollen nicht in die TV-Show "Höhle der Löwen". Gründe: kein Mehrwert. Unattraktive Deals. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 300 deutschen Start-ups.





Kameha Grand in Bonn. Mit dabei sind unter anderem Manager von Otto, eBay, Media-Markt, Baur, Bonprix, Shopping24, Flaconi, Hawesko, C&A und Wohnklamotte. Kongresse, auf denen ich aktiv eine Rolle spiele, empfehle ich besonders gerne. Natürlich. Die NEOCOM wäre aber auch ohne mich eine Empfehlung. Ganz sicher. Notieren Sie sich daher bitte den 23. und 24. Oktober 2018 im. Mit dabei sind unter anderem Manager von Otto, eBay, Media-Markt, Baur, Bonprix, Shopping24, Flaconi, Hawesko, C&A und Wohnklamotte.

Heiligendamm informiert die Fachkonferenz des Bargeldspezialisten GLORY über aktuelle und zukünftige Trends und Themen, die den Markt bewegen. Unter dem Motto "Innovation durch Tradition" findet vom 17. bis 19. September 2018 die Gute Gegend, gute Köpfe: Ininformiert die Fachkonferenz des Bargeldspezialisten GLORY über aktuelle und zukünftige Trends und Themen, die den Markt bewegen. Unter dem Motto "Innovation durch Tradition" findet vom 17. bis 19. September 2018 die „100 Jahre GLORY“-Edition des Forums statt. Mit dabei sind unter anderem Referenten von dm, Edeka und Bundesbank.

Start-up des Tages: Zukunftstechnologien Augmented Reality und Computer Vision miteinander, um Business Tools zu entwickeln, die die Grenzen zwischen physischer und digitaler Welt verschwimmen lassen. Das Londoner Start-up Blippar kombiniert die beidenAugmented Reality und Computer Vision miteinander, um Business Tools zu entwickeln, die die Grenzen zwischen physischer und digitaler Welt verschwimmen lassen.

Künstliche Intelligenz soll den Handel regelrecht auf den Kopf stellen. Jedenfalls, wenn man der einen oder anderen Schlagzeile glaubt. Der Begriff läuft Gefahr, zu einem reinen Buzzword zu werden.



Künstliche Intelligenz soll den Handel regelrecht auf den Kopf stellen. Jedenfalls, wenn man der einen oder anderen Schlagzeile glaubt. Der Begriff läuft Gefahr, zu einem reinen Buzzword zu werden. Was aber an vielen Missverständnissen liegt.

