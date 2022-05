„Der Kunde steht im Mittelpunkt“: So banal diese Aussage klingen mag, so zentral ist sie beim Onlinehandel, vor allem beim Vertrieb über Marktplätze. Denn nirgendwo sonst stehen Verkäufer in einem derart engen Wettbewerb, sind Kunden nur einen Klick vom Mitbewerber entfernt. Fehler in der Produktbeschreibung, aussagelose Produktbilder oder schleppende Abwicklung können K.-o.-Kriterien sein. Automatisierte Prozesse bringen hier Schnelligkeit und Sicherheit.

