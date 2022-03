Russland versucht seinen internationalen Zahlungsverkehr über China zu lenken, doch kann China die Schweiz ersetzen? Wohl kaum. Will es das? Klar ist, China braucht die internationalen Märkte für den Absatz seiner Produkte und dürfte in große Schieflage geraten, wenn es sich mit Russland gemein macht. Kaum anders ist zu verstehen, dass der Online-Riese Alibaba seine March-Expo angesichts der Kriegsbedrohung nicht aussetzt. Die gestern für den ganzen März gestartete Aktion umgarnt Verkäufer und Käufer in aller Welt. Einer Pressemeldung zufolge stehen deutsche Einkäufer im Fokus. Interessant.

///// HANDEL NATIONAL

Plattformarbeit und ihre Folgen

Spiegel-Online widmet sich in einer Reportage den Plattform-Arbeitern und den mit diesem Vertriebsweg verbunden Folgen für den Arbeitsmarkt. Fast sechs Prozent der deutschen Erwerbstätigen beziehe mindestens ein Viertel seines Einkommens aus sogenannter Plattformarbeit. Fast alles kann man mittlerweile über Plattformen erwerben. Vier von fünf Deutschen nutzen sie. Dennoch sind die Beschäftigungsformen prekäre. Lesenswert.



Amazon geht nicht ins Allgäu

Was könnte die Gemeinde Memmingerberg vom hessischen Bad Hersfeld lernen? Wie man Amazon erfolgreich ansiedelt zum Beispiel. Im Allgäu wird es nun nicht dazu kommen, heißt es bei Amazon. Zu sehr stehe man lokal in der Kritik wegen eines vermeintlich mangelhaften Verkehrskonzepts und Naturschutz. Das Projekt werde beerdigt.



Kein russischer Wodka mehr bei Aldi

Die Auslistung russischer Waren bei deutschen Händlern hat begonnen. So will Aldi ab sofort keinen russischen Wodka mehr verkaufen, Rewe wird 40 Artikel aus Russland aussortieren. Edeka teilte mit, dass man schon länger keine Geschäftsbeziehungen zu Herstellern mit Sitz in Russland unterhalte. Laut Nachrichtenagentur DPA werden vorhandene Bestände nicht vernichtet, sondern abverkauft oder an Tafeln gespendet.



Aktie von Hellofresh stürzt ab

Der Neuling an der Frankfurter Börse Hellofresh hält zehn Prozent am russischen Kochboxenversender Chefmarket.ru. Wie das Handelsblatt berichtet, war Hellofresh-Chef Dominik Richter bei der Präsentation der Jahreszahlen 2021 gestern sehr bemüht, dieses Engagement herunterzuspielen. Die sehr guten Ergebnisse des Unternehmens ließen sich dadurch nicht trüben, hieß es.