Die Diskussionen über die Steuerpolitik in Deutschland nehmen immer weiter an Tempo auf. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht aus irgendeiner Parteizentrale ein neuer Vorschlag kommt. Steuer rauf, Steuer runter. Ende vergangener Woche hat SPD-Chef Lars Klingbeil die Einführung einer Übergewinnsteuer ins Spiel gebracht, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir wollte eine Senkung oder vorübergehende Einstellung der Mehrwertsteuer für Lebensmittel. Anfang der Woche folgte das Echo aus Hamburg, Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina will auf der Verbraucherschutzministerkonferenz kommende Woche einen entsprechenden Vorschlag vorlegen. Bis dahin ist noch viel Zeit. Mal sehen, was als Nächstes folgt, die Klaviatur ist breit.

Alnatura startet Lieferdienst in Frankfurt und Berlin

Nach den ersten Meldungen (das Morning Briefing berichtete) Anfang Mai über einen Alnatura-Lieferdienst ist nun das Pilotprojekt in zwei Läden in Berlin gestartet. Mitte Juni nimmt der Service des "Alnatura Super Natur Markt Online" dann in einem weiteren Berliner Geschäft den Betrieb auf, ab Ende kündigt die Bioladenkette den Start in Frankfurt an. Die Lieferung übernehmen fest angestellte Mitarbeiter, sie liege nicht bei externen Dienstleistern, meldet Alnatura. Das Sortiment umfasse verpackte Artikel und Frischware, es werde kontinuierlich ausgebaut. Die Lieferung erfolge am Tag nach der Bestellung in zwei Zeitfenstern, der Mindestbestellwert liege bei 29 Euro. Bis zu einem Warenwert in Höhe von 59 Euro falle eine Liefergebühr in Höhe von 3,90 Euro an.





Amazon stellt Amazon Flex ein

Das Amazon Flex Programm gehört der Geschichte an. Amazon hatte das Programm 2015 gestartet, um den Kunden schnelle und flexible Lieferzeiten anbieten zu können. Die Kuriere nutzten den Service für sich vorwiegend als zusätzliche Erwerbsquelle. Amazon kündigt an, dass der Konzern sie bei der Suche nach neuen "Einnahmequellen" unterstützen werde. So gebe es hunderte offener Stellen bei Amazon. Die Lieferdienste würden in Zukunft von Lieferunternehmen übernommen, für die Kunden habe dies keine Auswirkungen.





Verbraucherstimmung verbessert sich

Im HDE-Konsumbarometer ist für den Juni eine leichte Verbesserung bei der Verbraucherstimmung zu erkennen. Nach sechs Monaten kontinuierlicher Verschlechterung verbleibt der Wert auf einem niedrigen Niveau, der Tiefpunkt ist aber überwunden, rechnet der Verband vor. Weiter nach unten sei es bei der Anschaffungsneigung gegangen, die Konsumzurückhaltung bestehe im Angesicht der Inflation weiter. Hier sei erst bei einer klaren Veränderung der Preisentwicklung mit einer Verbesserung zu rechnen. Positiv schätzten die Verbraucher die Konjunkturentwicklung ein, die Erwartungen in Bezug auf die Einkommen hätten sich leicht verbessert. Nach Einschätzung des Verbands ist für die Verbraucherstimmung in den nächsten Monaten nicht mit einem Anstieg zu rechnen.



Orsay schließt in Deutschland alle Geschäfte

Die Modekette Orsay beendet in Deutschland die Geschäftstätigkeit. Bis Ende Juni sollen die restlichen 130 der ursprünglich 197 Filialen geschlossen werden, für rund 1.200 Mitarbeiter folgt die Kündigung, meldet Textilwirtschaft. Das Unternehmen hatte im vergangenen Herbst ein Schutzschirmverfahren beantragt, im Januar folgte das Insolvenzverfahren. Auch in Österreich und Polen sollen die Geschäfte schließen. Als Gründe nenne das Unternehmen die Pandemie und in der Folge den Krieg in der Ukraine, die Minuszahlen aus dem Ladengeschäft habe der Online-Handel nicht auffangen können. Es sei offen, was mit der Marke Orsay geschehe.