Die Ukraine-Krise macht sich in den Geldbeuteln aller Menschen in Europa mittlerweile bemerkbar. Wie und wo kann man sparen? Ein Zeit-Leser gibt einen ganz besonderen Tipp: Wer sagt denn, dass das neue Sofa in Deutschland gekauft werden muss, wenn es doch in Polen oder Spanien gleich zweistellig günstiger ist? Man muss lediglich die Länderkennung der Online-Riesen ändern. Europaweit agierende Händler passen ihr Preisniveau an die Kaufkraft an. Der Tipp hält einem ersten Test stand. Online-Shoppen in der EU lohnt sich – trotz Versandkosten.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Alnatura vor dem Online-Start?

Das Schweizer E-Commerce-Startup Farmy exportiert nach eigenen Angaben sein digitales Wissen nach Deutschland und stattet Alnatura für den Online-Start aus. Farmy – selbst ein Online-Händler für Lebensmittel – werde seine Software künftig auch externen Kunden zugänglich machen, erklärt Famry-Co-Chef Roman Hartmann gegenüber der Handelszeitung. Bisher vertreibt Alnatura seine Produkte nur über externe Online-Partnerfirmen.



Zalando-Ex-Co-Chef Rubin Ritter geht mit 89 Mio. Euro in Elternzeit

Zalando hat vor ein paar Tagen seinen Geschäftsbericht für das vergangene Jahr veröffentlicht und damit einen ehemaligen Co-Chef wieder in die Schlagzeilen gebracht. Rubin Ritter soll in den letzten Monaten bei Zalando mehrere Aktienoptionen ausgeübt und damit 89 Mio. Euro erlöst haben. Laut Linkedin-Profil befindet sich Ritter derzeit in Elternzeit.



Hellofresh sieht sich für ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld gerüstet

Die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von Hellofresh sei auch nach der Covid-19-Pandemie und in einem rezessionärem Umfeld möglich, erklärt CFO Christian Gärtner in einem Video-Interview mit dem Handelsblatt. Über eine halbe Milliarde Kochboxen wurden im vergangenen Jahr verkauft. Hellofresh ist bereits in 17 Ländern aktiv. Das weitere Wachstum soll unter anderem durch Marktpenetration erfolgen. In den USA könne man bis zu 50 Prozent der Haushalte erreichen.



Das Geschäft mit Luxusartikeln geht auch online pur

Marc Gebauer macht es vor: Die teuerste Uhr in seinem Online-Shop kostet derzeit über 300tausend Euro. Im Segment edler Düfte sei er in nur zwei Jahren unter die Top drei der größten Händler in Deutschland aufgestiegen, erzählt er in einem F.A.Z.-Porträt. Gebauers wichtigstes Werbemedium sind Social Media-Kanäle, wo er sein Zielpublikum – wohlhabende junge Leute unter 30 – am besten erreicht. Für viele seien die Uhren ein Investment, kein Designobjekt.