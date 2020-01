Nochmal Coronavirus. Die Atemschutzmasken werden in Deutschland womöglich knapp. Manche Apotheken, sogar Baumärkte und Drogerien melden: Ausverkauft. Selbst bei Amazon kann nicht mehr jeder Händler liefern. Und - Achtung böse Überleitung - auch die aktuellen Umsatzzahlen von Amazon sind atemberaubend.

Schuhe24 und Outfits24 melden für das vorige Jahr erneut kräftige Umsatzzuwächse. So stiegen die Erlöse der angeschlossenen Händler, das ist ein Plus von 36%. 2020 will das Unternehmen die Umsatzmarke von 100 Mio schaffen. Die Anzahl der teilnehmenden Händler sei zweistellig gewachsen, sagte Gründer und CEO Dominik Benner der TextilWirtschaft

Die Drogeriemarktketteund steht erneut an der Spitze des aktuellen „Einzelhandel-Index“ der internationalen Unternehmensberatung OC&C Strategy Consultants. Dahinter folgen. Der Online-Riese Versandhändler schneider vor allem bei „Produktauswahl“, „Convenience“, „Vertrauen“, „Kundenservice“ und - aufgepasst - „Einkaufsatmosphäre“ gut ab.Erstmals unter den Top 10 finden sich Hornbach (Rang 7) sowie Neueinsteiger Alnatura (Rang 10). Die Rückkehr in die Gruppe der zehn beliebtesten deutschen Händler gelingt Ikea (zuletzt 2015 in den Top 10), Douglas (zuletzt 2017 in den Top 10) und Tchibo (zuletzt 2012 in den Top 10).Weitere Erkenntnis der Studie: Dasder Konsumenten beeinflusst immer stärker die Beurteilung der Händler. Im Omnichannel-Geschäft gewinnt der Store wieder an Bedeutung – denn Konsumenten sehnen sich nach Einkaufserlebnissen, die nur der stationäre Handel bietet. Der „Einzelhandel-Index“ analysiert jährlich das Leistungsversprechen führender Handelsunternehmen und ermittelt die Kundenbewertung in diversen Kategorien.