Es deutet sich eine Woche der Lieferdienste an: Knuspr startet heute und morgen in München, Jokr hat das Geschäft in Wien aufgenommen, der Bundesarbeitsminister persönlich schaut in Berlin bei Gorillas nach dem Rechten, und Wolt scheint sich ebenfalls Schritt für Schritt zum Online-Supermarkt wandeln zu wollen. Schauen wir gut hin, dann können wir später schwärmen: Ach, die wilden Zeiten, wir haben sie erlebt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Amazon und Ebay wollen Kontostatus der von der Flut betroffenen Händler schützen

Die Hilfe für die von Flut und Unwettern betroffenen Regionen rollt, auch Amazon hat auf Anfrage von Onlinehaendler-News.de Unterstützung in Aussicht gestellt: Zunächst gehe es darum, den Kontostatus betroffener Händler zu schützen, weitere Maßnahmen würden geprüft. Ebay habe das Gleiche angekündigt, zudem können hier Lieferzeiten angepasst werden, für Lieferungen in die betroffenen Regionen übernehme Ebay diese Anpassung.



Bundesarbeitsminister besucht heute Gorillas

Die Meldung ist von voriger Woche, aber es geht um den heutigen Dienstag: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will sich mit Beschäftigten des Online-Supermarkts Gorillas treffen und mit ihnen über die Arbeitssituation und ihre Proteste sprechen. Auch bei der Geschäftsführung will er anklopfen. Wie Tagesspiegel.de berichtet, kommt Heil auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Cansel Kiziltepe. Sie hatte Anfang Juli, ebenfalls auf Tagesspiegel.de, im Zusammenhang mit Fahrradkurieren und Start-ups von "digitale[r] Sklaverei" gesprochen.



München: Knuspr hat den Betrieb aufgenommen

Ebenfalls am heutigen Dienstag geht in München der tschechischstämmige Online-Schnell-Supermarkt Knuspr live. "Zunächst will der Anbieter die Logistik testen und fokussiert sich auf die bereits angemeldeten Interessenten aus München", schreibt Lebensmittelzeitung.net. Heute am Abend sollen diese Kunden einen Gutscheincode erhalten, die ersten Lieferungen dann morgen erfolgen.



Auf dem Weg zum "Alleslieferer": Wolt bringt in Berlin jetzt auch Kosmetik von Lush

Blumen, Cupcakes und Wein hatte Essenslieferdient Wolt bisher schon im Programm, jetzt kommen Kosmetika dazu: Seit gestern stehen nach Unternehmensangaben Badebomben und andere Kosmetikprodukte der britischen Marke Lush auf dem Wolt-Lieferzettel. Zumindest in Berlin und zumindest im Umkreis von drei Kilometern um die dortigen Lush-Filialen. "Doch bei erfolgreichem Start ist eine Ausweitung auf weitere Wolt-Städte bereits geplant", kündigt das Unternehmen an, das als Online-Arm für Stationäre fungieren will. Wolt sieht sich "auf unserem Weg zum Alleslieferer" -- es führen offenbar viele Wege zum Online-Supermarkt.



Ebay hat ein Marken-Outlet eingerichet

150 Marken dauerhaft und um bis zu 70 Prozent reduziert: Ebay setzt das Konzept der Outlet-Citys für sich um und hat ein Marken-Outlet für Mode eingerichtet. Das Unternehmen verspricht "modische Kleidung, aktuelle Schuhtrends und stilvolle Accessoires bekannter Fashionmarken". Als Beispiele genannt werden Tommy Hilfiger, Birkenstock, Superdry, Puma, Paul Green, Tom Tailor, Timberland, Bugatti, Diesel und Lee. Es gelte ein Rückgaberecht von 30 Tagen, der Ausbau sei geplant.



Amazon kündigt Verteilzentrum in Garching an

90 Arbeitsplätze im Lager und hunderte für Fahrerinnen und Fahrer: Amazon plant ein neues Verteilzentrum in Garching bei München. Wie der Amazon-Watchblog einer E-Mail des Unternehmens entnimmt, soll das Zentrum in der ersten Jahreshälfte 2022 die Arbeit aufnehmen.



///// HANDEL INTERNATIONAL Online-Supermarkt Jokr ist in Wien auf der Straße





Abercrombie & Fitch bestellt Chief Digital Officer

Der auch in Deutschland vertretene US-Modehändler hat Samir Desai zum Chief Digital and Technology Officer ernannt. Er kommt vom Fitness- und Lifestyle-Unternehmen Equinox und soll die digitale Transformation von Abercrombie & Fitch vorantreiben,

Mit 1.500 Produkten, "Micro-Hubs" im gesamten Stadtgebiet und einem 15-Minuten-Versprechen hat der Online-Supermarkt Jokr seine Arbeit in Wien aufgenommen. Laut Brutkasten.com gibt es weder Mindestbestellwert noch Lieferentgelte, und im Management sitzen Foodpanda-Gründer Ralf Wenzel und Lukas Grabenwöger, ehemals Deliveroo. Jokr gibt es schon in den USA, Brasilien, Mexiko, Peru, Kolumbien und Polen – Deutschland steht, so Deutsche-Startups.de , nicht auf dem Expansionsplan: "Gorillas und Jokr gehen sich somit vorerst ein wenig aus dem Weg." Jokr spielt übrigens die grüne Karte sehr originell: Jokr arbeite nachhaltig, "da man immer nur die Produkte einkaufen muss, die man gerade tatsächlich braucht, und somit Abfall vermeidet". Nun, ja, dann darf halt nicht hungrig bestellen.Der auch in Deutschland vertretene US-Modehändler hat Samir Desai zum Chief Digital and Technology Officer ernannt. Er kommt vom Fitness- und Lifestyle-Unternehmen Equinox und soll die digitale Transformation von Abercrombie & Fitch vorantreiben, wie Fashionunited.com das Unternehmen zitiert , insbesondere die Marken sozusagen ins Digitale übersetzen. ///// TRENDS & TECH