Liebe Leserin, lieber Leser, dezentrale Strukturen, genossenschaftliche gar, sind in Zeiten der Digitalisierung eigentlich ein Bremsklotz. Bei der Edeka geht es trotzdem voran. Auch wenn noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung. Es kann also noch dauern, bis es statt "Wir lieben Lebensmittel" alsbald heißt "Wir lieben Digitalisierung".

Seit heute lockt "Food Tech Campus". Der soll Gründern im Zusammenspiel mit Edeka eine Startrampe für ihre Geschäftsmodelle bieten und Edeka - und wohl auch die eher sperrigen Kaufleute - näher an den Puls der Zeit bringen. Insgesamt bietet der "Food Tech Campus" Platz für mehr als 130 Arbeitsplätze.

Schon seit zwei Jahren fördert Edeka mit der Online-Plattform "foodstarter" die Zusammenarbeit von Gründern und Einzelhändlern. Mehr als 200 Start-ups mit rund 700 Artikeln haben bereits das Angebot genutzt. Edeka ist zudem am Lieferdienst-Start-up Picnic beteiligt, das zuletzt als Zalando des E-Food gefeiert wurde. Das Durcheinander ist also groß und jeder darf einen Pudding an die Wand werfen und hoffen, dass er kleben bleibt. Das kann man auch in einen Vorteil verwandeln.



Edeka Minden-Hannover nutzt die E-Food-Plattform "Paul" nun auch verstärkt für filialisierte Märkte. So liefert das E-Center im Braunschweiger Einkaufszentrum Brawo-Park den Kunden online bestellte Lebensmittel-Einkäufe nach Hause, meldet die Lebensmittel Zeitung . Noch zieht das regionale Modell unter der Webadresse edeka-shops.de nicht so recht bei den selbstständigen Kaufleuten. Nicht mal zwei Dutzend machen mit. Die Zentrale soll nun Vorbild sein.Die Plattform konkurriert zudem mit dem national koordinierten E-Commerce-Konzept "Olivia", dass die Kaufleute einen soll.Zur großen Edeka gehört auch der Lieferdienst Bringmeister, der zuletzt sogar den Regionalfürsten und Edeka-Partner Feneberg überzeugen konnte Seit heute lockt Edeka zudem die Berliner Start-up-Szene auf denDer soll Gründern im Zusammenspiel mit Edeka eine Startrampe für ihre Geschäftsmodelle bieten und Edeka - und wohl auch die eher sperrigen Kaufleute - näher an den Puls der Zeit bringen. Insgesamt bietet der "Food Tech Campus" Platz für mehr als 130 Arbeitsplätze.Schon seit zwei Jahren fördert Edeka mit der Online-Plattformdie Zusammenarbeit von Gründern und Einzelhändlern. Mehr als 200 Start-ups mit rund 700 Artikeln haben bereits das Angebot genutzt. Edeka ist zudem am Lieferdienst-Start-upbeteiligt, das zuletzt als Zalando des E-Food gefeiert wurde. Das Durcheinander ist also groß und jeder darf einen Pudding an die Wand werfen und hoffen, dass er kleben bleibt. Das kann man auch in einen Vorteil verwandeln.

Intersport bringt es bis Ende des Jahres auf 200 Händler auf seiner runderneuerten Online-Plattform. "Damit liegen wir im Plan, auch was das Volumen angeht, das wir über die Plattform abwickeln", sagte Aufsichtsratschef Knud Hansen der TextilWirtschaft , die zu Recht bemerkt, das wer Adidas googelt, auf den ersten Intersport-Treffer noch immer lange warten muss.

Elektronikhändler will mittelfristig in die Top-5 im E-Commerce vorstoßen. Während das Sortiment noch eher beschränkt ist, will man beim Kunden von Beginn an mit Service und Beratung, auch durch eine Online-Community, punkten. Der deutsche Onlineshop des Schweizer Händlers Galaxus ist jetzt live. Derwill mittelfristig in die Top-5 im E-Commerce vorstoßen. Während das Sortiment noch eher beschränkt ist, will man beim Kunden von Beginn an mit Service und Beratung, auch durch eine Online-Community, punkten.

INTERNATIONAL

Zimmerservice kümmern sollen. Alibaba hat jetzt sein erstes eigenes Hotel eröffnet. Der Name "Future Hotel" ist Programm. Es ist randvoll mit der neuesten Technik und verfügt auch über Alibabas neue Service-Roboter , die sich unter anderem um denkümmern sollen.

TRENDS & FAKTEN

Internet der Dinge forscht uns immer gieriger aus. Google möchte nun beispielsweise die Dasforscht uns immer gieriger aus. Google möchte nun beispielsweise die Staubsaugerdaten von iRobot nutzen und weiß dann ziemlich gut, wie groß die Wohnung ist. Irgendwann wird man uns sagen, dass das gut für uns ist, weil wir dann personalisierte Vorschläge erhalten, wie wir die Möbel umstellen (und welche wir noch kaufen) sollen. Google sagt zumindest derzeit, es wolle die Daten nicht im Werbegeschäft nutzen.

elf Prozent aller Smartphone-Besitzer. Die Deutschen sind damit auf einer Stufe mit Albanien. Die Deutschen sind Mobile Payment-faul. Nirgends in Europa zahlen so wenige Menschen an der Kasse mit dem Smartphone wie in Deutschland. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung von E-Marketer hervor. Nur etwa 5,8 Millionen Menschen nutzen an der Kasse lieber ihr Smartphone als ihr Portemonnaie. Das sind. Die Deutschen sind damit auf einer Stufe mit Albanien. Horizont hat weitere Zahlen. Derweil wird der Handel dank kostenloser Bargeldabhebung an der Kasse immer mehr zum Bargeldversorger und macht Bankautomaten zunehmend überflüssig

Erlebniseinkauf, digitaler PoS - Buzzwords mit denen der stationäre Handel gerne hausieren geht. Doch es sind die Online-Player, die zeigen, wie man das sinnvoll umsetzt. , digitaler PoS - Buzzwords mit denen der stationäre Handel gerne hausieren geht. Doch es sind die Online-Player, die zeigen, wie man das sinnvoll umsetzt. Wir zeigen, wie der Erlebniseinkauf in den Läden der Zukunft aussieht.