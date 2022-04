Haben sich große Medien zu Falschnachrichten hinreißen lassen? Wortfilter.de scheint das zu belegen. Demnach berichtete der US-amerikanische Nachrichtensender Bloomberg, dass Amazon in Europa keine Steuern zahle. Der deutsche IT-Nachrichtendienst übernahm die Meldung ungeprüft. Laut Wortfilder.de hat dieDies ist mal keine Online-Erfolgsstory: Zum 31. Mai 2022 werden die Webseiten der US-Fashion-Marke Banana Republic für Europa und das Vereinigte Königreich abgeschaltet. Danach ist die Marke nur noch über die gemeinsame Plattform des US-Bekleidungskonzern vertreten, auf der auch die Marke Gap, Old Navy und Athleta integriert sind. Neuer Expansionsfokus ist Australien.Im Mai 2022 erwachen auch die E-Commerce-Messen wieder zum Leben. Tamebay hat eine Liste der wichtigsten internationalen Events für den kommenden Monat zusammengestellt, darunter die eShow-Barcelona, die E-Commerce-Expo in Berlin und die Retail Innovation Conference & Expo in Chicago.

„Wir freuen uns, dass Mitglieder des Presize-Teams zu Meta stoßen werden. Diese Partnerschaft wird Menschen und Unternehmen bessere Tools zur Verfügung stellen, die die Shopping-Journey auf unseren Commerce-Produkten verbessern werden", zitiert FashionUnited einen Meta-Sprecher.

///// NACHHALTIGKEIT

Die Gründe, warum Deutsche online einkaufen, haben sich über die Pandemie geändert: Früher standen Auswahl, Preisvergleich und Sparen im Vordergrund, 2021 nannten 62 Prozent der Deutschen vor allem Bequemlichkeit als Motivation. Das ist ein Ergebnis des „ Nets E-Com Report Deutschland “ des Zahlungsdienstleisters Concardis, der zum Fazit kommt: „Der E-Commerce hat einen neuen Reifegrad erreicht.“ Eindeutiges Gewinnerprodukt des Jahres 2021 war weiße Ware mit einem Online-Umsatzplus von 62 Prozent (auf 12,8 Mrd. Euro). Höchstvolumige Produktkategorie war Kleidung (26,9 Mrd. Euro).Wie heißt eigentlich die Abteilung bei Amazon, die ständig nach neuen Ideen sucht, die Kunden und Händler noch enger an den Online-Riesen binden? Eine solche Idee ist „Buy with Prime“, deren Ziel es ist, Prime außerhalb des eigenen Online-Shops zu etablieren. Gerade startet das Programm in den USA. Händler können Prime nun in ihren eigenen Online-Shop integrieren und Kunden so die Versandvorteile von Amazon Prime bieten . Zahlung, Adressverwaltung und Versand übernimmt Amazon.Die Kollektion heißt "More Tomorrow" und sie markiere den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen About You und dem nachhaltigen Modeunternehmen Hessnatur, teilte der Hamburger Online-Modehändler gestern mit. Man wolle der eigenen Kundschaft einen einfacheren Zugang zu nachhaltiger Mode bieten, so About You weiter. Neben der 47-teiligen Kollektion sollen weitere Produkte von Hessnatur über die About You-Plattform angeboten werden.