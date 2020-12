Die Älteren unter uns werden sich noch an Fernsehwerbung der Versandhäuser Neckermann, Quelle und Otto erinnern, in denen Familien lustvoll auf den neuen Katalog eingestimmt wurden. Das waren Zeiten, in denen Telefonnummern in Büchern gedruckt wurden, die in Großstädten trotz ihres extrem dünnen Papiers dem Umfang von Katalogen in nichts nachstanden. Ikea hat sie alle überlebt, noch in diesem Jahr wurde das Produktsortiment in einer Auflage von 8,5 Mio. Exemplaren gedruckt – Vergangenheit. Nach 70 Jahren schlägt dem Ikea-Katalog das letzte Stündlein. Die Zukunft ist digital.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Amazon-Planungen laufen nicht überall geschmeidig: Baustopp in Echzell, Widerstand in Memmingen

Bis Ende nächsten Jahres sollen in Deutschland über 200 Amazon-Verteilzentren entstehen, hieß es gestern an dieser Stelle. Der Logistik-Riese ist nicht überall willkommen. In Memmingen wird die geplante Ansiedlung von örtlichen Politikern unter anderem kritisiert, weil Amazon im Verteilzentrum fast ausschließlich Arbeitsplätze im Niedrigstlohnsektor bieten werde, schreibt der Amazon-Watchblog. In Echzell zwischen Gießen und Frankfurt wurde jetzt nach einer Klage des BUND ein Baustopp verhängt.



Bei About You verkauft jetzt auch Mädchenflohmarkt Second Hand

Nach Vite EnVogue verkauft jetzt auch Mädchenflohmarkt bei About You Second Hand Kleidung, berichtet Exciting Commerce.



Konsumgüterriesen steigern trotz Pandemie die Umsätze – und wachsen auch im E-Commerce

Konsumgüterriesen wie Nestlé, Procter & Gamble und Unilever wachsen trotz Pandemie: Drei Prozent organisches Umsatzwachstum verspricht etwa Nestlé-Chef Mark Schneider den Aktionären für das Jahr 2020, berichtet das Manager Magazin. Das liege aber nicht allein daran, dass Menschen schlicht immer essen und trinken müssten. Auch der Online-Verkauf direkt an den Kunden wachse bei den Lebensmittelriesen rasant: Allein im dritten Quartal 2020 sei der Umsatz im E-Commerce bei Nestlé um knapp 50 Prozent gewachsen; der Anteil am Gesamtumsatz betrage 12%.