Amazon ist der Held im US-Bundesstaat Washington. Die dortige Regierung ist mit dem Online-Riesen eine Partnerschaft zur Verteilung von Corona-Schnelltests eingegangen. 5,5 Mio. dieser Test sollen kostenfrei an die Bürger geliefert werden. Ein eigenes Online-Portal wurde ebenfalls in Kooperation mit Amazon erstellt und soll ab Ende dieser Woche live gehen. Corona-Schnelltests sind in den USA vielerorts ausverkauft. Auch in Deutschland warnt der Ärzteverband vor einem Engpass. Ob es sich lohnen würde, bei Amazon anzuklopfen?

///// HANDEL NATIONAL

Bevh-Studie: 40 Prozent der Deutschen wollen 2022 nachhaltiger einkaufen

Einer aktuellen Studie des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsunternehmen Civey zufolge wollen vier von zehn Deutschen im neuen Jahr nachhaltiger einkaufen und finden die Produkte vor allem im Internet. Lediglich knapp 20 Prozent suchen demnach im stationären Handel. Dies gelte auch für regionale Produkte. Der nachhaltige Einkauf sei jedoch mit einem Mehraufwand verbunden. Sowohl die Suche als auch der Preisvergleich müsse einfacher werden.



Omikron könnte Lieferketten in Deutschland gefährden

Präsident des Bundesverbands Güterkraftverkehr und Logistik (BGL), Dirk Engelhardt warnte gestern in der Bild am Sonntag vor den Auswirkungen der Omikron-Variante auf die Lieferketten. Es habe das Potenzial, dass Lieferengpässe vermehrt auftreten und nicht alle Lieferketten aufrechterhalten werden könnten. Er befürchtet einen Fahrermangel, der auch langfristig weltweit eintreten könnte. Spediteure sollten schnellstmöglich Maßnahmen für den Ernstfall ergreifen.