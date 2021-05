In den USA werden vor Muttertag die Blumen knapp und die Mietwagenfirmen kaufen den Gebrauchtwagenmarkt leer, um ihre Kunden zu bedienen. In Deutschland sind die Auftragsbücher voll und dennoch müssen viel Unternehmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, weil Bauteile fehlen. Aber auch am Online-Handel gehen Lieferprobleme nicht spurlos vorbei. Besonders die Lieferdauer bereitet mittlerweile Kopfzerbrechen. Eine Woche ist keine Seltenheit mehr. Es wird Zeit, dass die Welt sich wieder zurechtrückt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Amazon bestreitet Vorwürfe zum Daten-Missbrauch

Der amerikanische Handels-Gigant tritt dem Verdacht entschieden entgegen, als Gesamtunternehmen oder durch einzelne Mitarbeiter Daten von Dritthändlern für eigene Sales-Aktivitäten missbraucht zu haben. „Die in verschiedenen Medien erhobenen Vorwürfe sind falsch“, erklärte ein Sprecher der Amazon Deutschland Services GmbH gegenüber etailment. Amazon zeichne sich im Vergleich zu anderen Händlern durch eine hohe Transparenz aus. Der Konzern reagiert damit auf einen Beitrag des Magazins Politico, über den das Morning Briefing am Montag berichtete. Bei Politico waren Schlussfolgerungen aus einem dort vorliegenden internen Amazon-Audit aus dem Jahr 2015 gezogen und mit Vorwürfen der EU-Kommission vom November 2020 in Verbindung gebracht worden. Die Kommission verdächtigt Amazon, nichtöffentliche Geschäftsdaten von unabhängigen Händlern, die über den Amazon-Marktplatz verkaufen, systematisch für das eigene, in unmittelbarem Wettbewerb mit diesen Händlern stehende Einzelhandelsgeschäft zu nutzen.

--Anzeige--

Durch datengestütztes Marketing Kundenzufriedenheit und Umsatz steigern

Der Einsatz von Daten zur erfolgreichen Steuerung von Marketingstrategien ist kein neues Konzept. Allerdings wurden Kundendaten noch bis vor kurzem in ihrem Wert unterschätzt und folglich zu selten von Markenunternehmen weltweit genutzt. Lesen Sie hier, wie man durch datengestütztes Marketing die Kundenzufriedenheit und den Umsatz steigern kann.



Ebay-Awards – jetzt bewerben!

Noch bis zum 30. Juni 2021 läuft die Bewerbungsphase für die zum vierten Mal stattfindenden Ebay-Awards für Händler:innen in Deutschland. Dabei kürt Ebay Lokalhelden:innen und Durchstarter:innen und vergibt einen Nachhaltigkeitspreis. Die Awards werden voraussichtlich im Oktober 2021 in Berlin auf der Händlerkonferenz Ebay-Open vergeben. Zur Bewerbung geht es hier.



Kaiser+Kraft erweitert Sortiment und besingt das Home-Office mit „You never work alone..."

Im Webshop und im 1046 Seiten starken Katalog präsentiert das B2B-Versandhaus für Betriebs-, Lager und Büroausstattung Kaiser+Kraft nun über 100.000 Artikel. Neben Sortimentserweiterungen bei Hub- und Hebegeräten etc. sind neue Produktgruppen aufgenommen worden wie zum Beispiel Hand- und Elektrowerkzeuge, Artikel für die persönliche Schutzausrüstung sowie Produkte zum Kabel- und Spulenhandling. Ein echter Hit ist das Home-Office-Video der Geschäftsführer Marc & Thomas. Unbedingt ansehen hier.



Zalando geht durch die Decke

Der Berliner Online-Modehändler Zalando hat die Zahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt. Um fast 47 Prozent stiegen die Erlöse auf 2,2 Mrd. Euro. Die Zahl der aktiven Kunden kletterte auf einen neuen Rekord von 41,8 Mio. Das Unternehmen stellt nun ein Erlöswachstum von 27 bis 32 Prozent für das Jahr 2021 in Aussicht (bisher 24 bis 29 Prozent).

///// HANDEL INTERNATIONAL In den USA werden die Blumen vor Muttertag knapp

Weil Blumenfarmen in den USA aufgrund der Pandemie-Entwicklung zögerlich angepflanzt haben und vielerorts unter schlechtem Wetter litten, kommt es in den USA vor Muttertag zu Lieferschwierigkeiten, berichtet der Marktführer der



Orderchamp sammelt 20 Mio. ein

Die niederländische Online-Großhandelsplattform



Europäische Handelsketten wollen illegale Rodungen im brasilianischen Regenwald stoppen

Umweltschützer bekommen im Kampf gegen das geplante Gesetz zur Landnahme in Brasilien Unterstützung von insgesamt 40 europäischen Handelsunternehmen, darunter auch

Knapp werden in den USA derzeit auch die Mietwagen. Weil die Amerikaner wegen der Pandemie noch mehr als vorher mit dem Auto unterwegs sind, kaufen Mietwagenfirmen bereits die Gebrauchtwagenhändler leer, berichtet der Spiegel Die niederländische Online-Großhandelsplattform Orderchamp hat in einer Finanzierungsrunde 20 Mio. Euro erhalten. Bereits Anfang März hatte das Unternehmen seine internationale Expansion angekündigt. 1.800 Marken sind auf der Plattform vertreten, die bisher 30.000 aktive Händler zählt.Umweltschützer bekommen im Kampf gegen das geplante Gesetz zur Landnahme in Brasilien Unterstützung von insgesamt 40 europäischen Handelsunternehmen, darunter auch Aldi Süd, Lidl und Metro . Sie schrieben an den nationalen Kongress Brasiliens und drohten damit, die Nutzung der brasilianischen Lieferketten zu überprüfen, sollte das Gesetz durchgehen und die Rodungen nicht gestoppt werden. Bereits im vergangenen Jahr drohten britische Supermärkte mit ähnlichen Schritten. Weil Blumenfarmen in den USA aufgrund der Pandemie-Entwicklung zögerlich angepflanzt haben und vielerorts unter schlechtem Wetter litten, kommt es in den USA vor Muttertag zu Lieferschwierigkeiten, berichtet der Marktführer der Online-Floristen 1-800-Flowers . Nur aufgrund seiner langjährigen Beziehungen zu den Blumen-Produzenten könne man die Kund:innen bedienen. Der Aktienkurs des Unternehmens brach nach der Meldung um sechs Prozent ein. ///// TRENDS & TECH EHI-Studie: Online-Payment 2021 - Zahlung per Rechnung immer noch Favorit