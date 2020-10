Verramscht Amazon am Prime Day sein Image? Wird Lidschatten der Venus von Milo aus dem Hause Alibaba den Chinesen die Meisterwerke des Louvre näherbringen? Und, revolutioniert die Fast-Food-Kette KFC mit Schließfächern die kontaktlose Gastronomie? Beginnen Sie den Tag mit kuriosen Meinungen und Nachrichten.

///// HANDEL NATIONAL

E-Commerce-Logistik: Nachhaltigkeit verlor im Zuge der Corona-Krise an Relevanz

Hauptsache, es kommt an! Durch die Corona-Krise - so beklagen zwei Drittel der Online-Händler in der jüngsten Erhebung des Statistischen Bundesamtes - habe es große Beeinträchtigungen in den logistischen Abläufen, bei der Beschaffung und beim Versand gegeben. Die Zahl der "Spaßkäufe" habe die Retouren erhöht und viele Waren konnten aufgrund von Grenzschließungen gar nicht geliefert werden. Zuverlässigkeit, Sendungsverfolgung und schnelle Lieferoptionen waren und sind demnach aktuell wichtiger als Preis-Leistungs-Verhältnis und Nachhaltigkeit.



Galaxus.de in Deutschland nur unter "ferner liefen"

Der deutsche Ableger des Schweizer Online-Primus Digitec Galaxus hatte große Ziele: Zur Nummer fünf wolle man in Deutschland aufsteigen, hieß es beim Start im Jahr 2018. Die Zahlen des EHI-Retail-Institute in Köln zeigen allerdings aktuell eine sehr viel bescheidenere Erfolgsbilanz. In der Liste der tausend umsatzstärksten E-Händler rangiert Galalux.de auf Platz 409.



Meinung: Amazon verramscht sein Image

Eigentlich findet Wirtschaftswoche-Kolumnist Marcus Werner die Amazon-Idee gut, und der weltgrößte Online-Händler wisse bereits seit dem Jahr 2000, was er mag. Am Prime-Day jedoch zerstöre Amazon die Partnerschaft mit seiner Stammkundschaft, indem er sie zumülle mit Angeboten. Nichts davon könne er gebrauchen, schreibt er in einer Kolumne. Lesenswert.

///// HANDEL INTERNATIONAL Pariser Louvre kooperiert mit Alibaba

Schulranzen mit dem Konterfei der Mona Lisa, Lidschatten nach der Venus von Milo - die Alibaba-Tochter Alifish entwickelt im Auftrag des



Weltweit Geschäfte machen: EU-Kommission startet Online-Portal für KMUs

Mit nur wenigen Klicks Zölle, Zollverfahren, Steuern, Ursprungsregeln etc. außerhalb Europas nachschlagen, ist ab sofort für KMUs auf dem Online-Portal



KFC-Hähnchen aus dem Schließfach

In Japan schreitet die kontaktlose Essensbeschaffung voran: In vier Restaurants hat die Fast-Food-Kette KFC Schließfächer installiert, aus denen das per App vorbestellte Essen abgeholt wird. Mit dem Bestellcode öffnet sich das Schließfach. Der Service soll landesweit ausgerollt werden.

///// TRENDS & TECH