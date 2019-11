Ich wage mal eine Wette: In zehn Jahren nutzen etliche Handelsketten wie selbstverständlich die Technik von Amazon Go. Und Amazon verdient prächtig daran. Unwahrscheinlich? Heute nutzen selbst Rivalen ganz alltäglich die Cloud von Amazon (AWS). Der Tech-Riese verdient daran inzwischen gewaltig. Amazon macht sich jedenfalls bereit, eine neue Umsatzsäule aufzubauen.

///// HANDEL NATIONAL

///// INTERNATIONAL Amazon Go wird größer

Amazon Go, bislang in 16 Mini-Läden im Einsatz, könnte bald auch in größeren Supermärkten sowie temporären Stores und in Flughäfen und Kinos installiert werden. Laut



Amazon Go, bislang in 16 Mini-Läden im Einsatz, könnte bald auch in größeren Supermärkten sowie temporären Stores und in Flughäfen und Kinos installiert werden. Laut Bloomberg könnten Anfang 2020 erste Läden zu sehen sein. Denkbar sei auch, und wir bei etailment haben das schon beim Start von Go vermutet, dass die Technologie in Lizenz an andere Händler (Anteil vom Umsatz oder feste Gebühr) weitergereicht werden könnte.