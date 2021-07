Die Flutkatastrophe ist seit über einer Woche das alles bestimmende Thema in Deutschland. Die Bilder aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind schlimmer als sie in den schlimmsten Träumen vorstellbar waren. Die Hilfsaktionen für die Menschen, die vor dem Nichts stehen, sind vielschichtig und bemerkenswert. Nun hat auch der Handel die Initiative ergriffen und ein Hilfsportal erstellt, um die betroffenen Händler in den Regionen zu unterstützen. Diese haben in vielen Fällen nicht nur ihre Häuser verloren, sondern fürchten mit ihren zerstörten Läden auch um ihre Existenz. Sie benötigen das Geld dringend, die Geschäfte müssen schnell wieder aufgebaut werden. Es warten lange und schwere Monate auf alle und die Hilfsbereitschaft darf nicht nachlassen.

Amazon wird gegen falsche Bewertungen aktiv

Amazon verstärkt die Maßnahmen gegen gefälschte Kundenbewertungen auf den Webseiten. Im vergangenen Jahr sind 200 Millionen von ihnen gelöscht worden, meldet die Zeit. In diesem Zusammenhang habe der Konzern auch Zivilklagen eingereicht, in Deutschland seien in den vergangenen drei Jahren rund 30 Fälle vor Gericht gelandet, einstweilige Verfügungen habe es in 17 Fällen gegeben. Die durch diese Verfahren erwirkten Ordnungsgelder hätten ein Volumen von 150.000 Euro erreicht. Die höchste Zahl an falschen Bewertungen habe es 2020 gegeben, mit einem starken Anstieg.



HDE und Ebay starten Hilfsportal für den Handel nach der Flutkatastrophe

Die Handelsverbände mit dem HDE und Ebay werden mit einem Hilfsportal aktiv, um die von der Flutkatastrophe betroffenen Händler zu unterstützen. Ebay stellt das Hilfsportal, mit dem die Auslieferung der Güter koordiniert und strukturiert werden soll, zur Verfügung. Der Start des Portals soll in rund zwei Wochen erfolgen, erste Infos sind vom 27. Juli an abrufbar. Die beiden Partner wollen die betroffenen Händler mit Material für den Wiederaufbau und den laufenden Betrieb der Geschäfte unterstützen. Helfer könnten sich auf dem Portal registrieren und die Artikel bei Ebay listen, diese würden dann von Ebay ins Portal transferiert, teilen die Partner zum Vorgehen mit. Zur Verfügung stehe das Portal nur Händlern aus den von der Flut betroffenen Regionen, sie müssten nicht bei Ebay aktiv sein. Aus Gründen der Abwicklung falle ein Preis von einem Euro an, die Abgabe der Güter erfolge aber kostenfrei.



Bad Neustadt auf dem Weg zur Digitalen Einkaufsstadt

Immer mehr Städte machen sich Gedanken, wie die leeren und ausgedünnten Innenstädte wieder belebt werden können. In Bad Neustadt haben die Verantwortlichen der Stadt für Marketing und Tourismus das Konzept der Digitalen Einkaufsstadt entwickelt, wie die Main-Post berichtet. Ziel der Aktionen solle eine Verbesserung der Chancen des stationären Handels gegenüber den Anbieter auf der Online-Schiene sein. Mit der Digitalen Einkaufsstadt setze die Stadt die Schwerpunkte auf die Komplexe "Einzelhandelsförderung", "Digitales Geschäftliches Leerstandsmanagement", "Smart City" und "Innenstadt 2.0". Den Händlern würden Schulungen zu diversen Themen im virtuellen Handel angeboten, das Ziel sei ein "Digitalführerschein". Für die Anbieter gehe es darum, on- und offline präsent zu sein, der Verkauf solle aber schließlich im Laden erfolgen.





Der Online-Handel erreicht zweistelligen Umsatzanteil

Unilever ist gut durch das erste Halbjahr gekommen. Ein entscheidender Faktor für das Wachstum von fünf Prozent für den Konzern war der Online-Handel, in dem ein Plus von 50 Prozent erzielt wurde. Nach einem Bericht der Lebensmittelzeitung erreicht der E-Commerce damit einen Anteil von rund elf Prozent des Gesamtumsatzes des Konzerns. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres rechne der Vorstand weiterhin mit einem Plus im Rahmen von drei bis fünf Prozent.Der Online-Weinhandel in der Schweiz steht vor kräftigem Druck innerhalb der Branche. Der Getränkehändler Flaschenpost strebt an die Spitze, meldet Blog Carpathia . Danach habe der Anbieter im vergangenen Jahr einen Umsatz in dieser Sparte von 34 Millionen Schweizer Franken erzielt, an der Spitze stand Coop mit 50 Millionen. Damit sei Flaschenpost im vergangenen Jahr eine Verdopplung des Umsatzes gelungen. Nun solle der Umsatz noch einmal um 50 Prozent zulegen und Coop auf der Stelle stehen bleiben. Eine solche Entwicklung sei aber kaum zu erwarten. ///// TRENDS & TECH