///// HANDEL INTERNATIONAL

Carrefour hat große digitale Pläne. Die französische Supermarktkette will bis 2026 insgesamt drei Milliarden Euro in den E-Commerce investieren. Schwerpunkte der Pläne für eine Forcierung des Online-Handels sollen laut einer Meldung von Reuters der Schnelllieferdienst, Innovationen, eine Verbesserung der Datenbestände und eine Digitalisierung der finanziellen Dienste bilden. Die Digitalisierung bilde das Rückgrat der Strategie bis 2026. Carrefour solle sich von einem traditionellen Einzelhändler zu einer digitalen Handelskette verändern, erklärt CEO Alexandre Bompard. Es gehe darum, bei Frischware ein Modell zu entwickeln, das Amazon nicht einfach nachbauen könne. Der Umsatz des E-Commerce solle sich bis 2026 auf rund zehn Milliarden Euro verdreifachen.Viele deutsche Händler wollen ins Ausland expandieren, unterschätzen aber den hohen regulatorischen Aufwand bei Logistik, Zoll- und Steuerabwicklung. Häufig geht das auf Kosten der Marge. Warum es deshalb sinnvoll ist, beim internationalen Onlinehandel auch die Digitalisierung von Prozessen anzugehen, erklärt Dr. Roger Gothmann , Mitgründer und Co-CEO von Taxdoo, in einem Gastbeitrag.Der Drohnen-Lieferdienst Wing nimmt am 7. April im Großraum Dallas den Betrieb auf. Das Tochterunternehmen des Google-Konzerns Alphabet werde nach eigenen Angaben zehntausende von Haushalten beliefern, heißt es bei The Verge . Zu den Anbietern, mit denen Wing kooperiert, gehört unter anderem Walgreens. Das Beladen der Drohnen erfolge durch die Mitarbeiter der Geschäfte, die Flugdienste übernehme ein Team von Wing. In den USA sei der Einsatz von Drohnen bislang auf kleinere Städte mit einer wenigen dichteren Bebauung begrenzt. Wing sei außerhalb der USA bereits in Finnland und Australien tätig.Der Mode-Discounter Secret Sales hat die europäische Expansion auf der Liste, die ersten Schritte erfolgen in den Niederlanden und Belgien. Das Unternehmen wolle der größte Marktplatz in Europa werden, in den nächsten zwei Jahren sei der Start in zwölf weiteren Ländern geplant, meldet Internet Retailing . Zur Wahl stünden den Kunden Produkte von rund 450 nationalen und internationalen Marken, die Preise seien um bis zu 70 Prozent gesenkt. Die beiden nationalen Seiten seien in den Landessprachen aufgebaut, die Bezahlung sei in den dort üblichen Zahlungssystemen möglich, die Lieferung erfolge ohne Gebühren. Händler könnten ihr Angebot direkt mit dem Marktplatz von Secret Sales verbinden.