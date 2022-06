Los Angeles war in der vergangenen Woche Gastgeber des Amerika-Gipfels 2022, an dem 20 Länder teilnahmen. Gesponsert wurde das Treffen unter anderen von Amazon. Man habe sich mit Staatchefs und Experten getroffen, um auszuloten, wie Handelsbarrieren weiter abgebaut, KMUs unterstützt und der ökologische Fußabtritt gesenkt werden können, heißt es bei Amazon. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass Amazon gerade in Südamerika viele weiße Flecken hat. In Ländern wie Ecuador und Peru gibt es Amazon bisher nicht. Vielleicht ändert sich das ja jetzt.

///// HANDEL NATIONAL

Lidl setzt auf Live-Shopping

Sie heißen "Live Entkorkt" (digitale Weinproben) oder "Lidl Italy" (aus dem veganen Kochstudio) und finden sich unter dem Reiter Themenwelten auf der Seite des Discounters: Lidl präsentiert ab sofort beliebte Marken und ausgewählte Themen im Live-Shopping. Ein Chat begleitet die Events und bietet Kaufberatung an. Die vorgestellten Produkte können dann gleich online gekauft werden.



Kaufland.de mit 40 Mio. Angeboten

Über 8.000 Händler bieten derzeit auf dem Marktplatz von Kaufland.de über 40 Mio. Produkte an, zehn Mio. seien erst in den vergangenen Wochen neu hinzugekommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wichtige Produktwelten seien dabei vor allem Nonfood-Waren wie Wohnen, Elektronik sowie Küche & Haushalt. Ab 2023 will Kaufland nach Tschechien und die Slowakei expandieren.



Möbelfirst.de wächst gegen den Trend

Bei der Onlineplattform für den stationären Möbelhandel Möbelfirst.de ist von der derzeit vielerorts spürbaren Verlangsamung des E-Commerce nichts zu spüren. Von Januar bis Mai dieses Jahres legte der Umsatz um 50 Prozent zu. Weitere 100 stationäre Geschäfte sollen dieses Jahr auf die Plattform aufgenommen werden. Das Umsatzwachstum komme vor allem durch Stammkunden zustande, die die Betreiber von Möbelfirst.de per Telefon und Taskforce kontaktieren, da Google-Werbung um 20-30 Prozent teurer geworden sei, heißt es in einer Pressemeldung.