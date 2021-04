Welche Fähigkeiten müssen Amazon-Fahrer in Zukunft noch besitzen? Glaubt man den Nachrichten aus den USA vom Wochenende, werden sie bald schon nicht mehr nur die Ware bis zur Haustür bringen, sondern diese auch aufbauen. Mit diesem Premiumservice will Amazon zum Serviceangebot von Mitbewerbern aufschließen. Ebenfalls geplant ist die direkte Rücknahme der Ware an der Haustür. Beide Ideen dürften bei Kunden gut ankommen, solange die Dienstleistung bezahlbar ist. Ob sich die Fahrer dafür motivieren lassen, hängt sicherlich nicht allein von der Bezahlung ab.

///// HANDEL NATIONAL

Lieferando-Gründer Jörg Gerbig: Lieferdienstmärkte sind überhitzt

Ein paar Tage nachdem die Wirtschaftswoche den Abgesang auf die Lieferdienste beschworen hat, lässt sie nun in einem Interview den Gründer von Lieferando, Jörg Gerbig, die aktuelle Entwicklung und die Zukunftschancen der Branche erläutern. Die reine Auslieferung sei in Europa schwer profitabel zu bekommen, sagt Gerbig. Manche Anbieter machten bereits hunderte Mio. von Euros Verlust pro Jahr. Lieferandos Erfolgsrezept sei das Hybridmodel aus Marktplatz- und Logistikgeschäft.



Exklusives Webinar: Internationale Umweltgesetze im Onlinehandel

Exklusives Webinar: Internationale Umweltgesetze im Onlinehandel

Umwelt-Richtlinien gibt es in jedem Land – und jedes Unternehmen, das online handelt, ist hier in der Pflicht.



CDU/CSU-Fraktion will kriminellen Plattform-Betreibern das Handwerk legen

Am kommenden Freitag debattiert der Bundestag in erster Lesung den Gesetzentwurf zur Strafbarkeit des Betreibens krimineller Handelsplattformen im Internet und des Bereitstellens entsprechender Server-Infrastrukturen. Es sei nicht akzeptabel, das Waffen, Kinderpornografie und Drogen im Internet mit nur wenigen Klicks verfügbar seien, wenn sie in der analogen Welt verboten sind, heißt es aus der CDU/CSU-Fraktion, die den Gesetzentwurf eingebracht hat. Das Gesetz soll die Telekommunikationsüberwachung, die Onlinedurchsuchung und die Verkehrsdatenerhebung bei dem Verdacht des gewerbs- oder bandenmäßigen Betreibens krimineller Handelsplattformen ermöglichen.



Deutsche Marktplatzhändler unzufrieden mit Amazon

Dem Handelsblatt liegt eine Studie vor, in der über 1.000 kleine Amazon-Händler ihrer Unzufriedenheit mit dem Online-Riesen Luft machen. 60 Prozent bescheinigen Amazon demnach keine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Außerdem würden Artikel leichtfertig gesperrt, was zu großen Schäden bei den Händlern führe. Kleine Händler stehen für rund 60 Prozent der angebotenen Produkte auf der Amazon-Plattform.

///// HANDEL INTERNATIONAL UNITO-Gruppe bejubelt Jahresergebnis 2020

Im Corona-Jahr 2020 hat die österreichische UNITO-Gruppe den Jahresumsatz im Vorjahresvergleich um 20 Prozent gesteigert und die Zahl der heimischen Lieferanten auf 100 erhöht. Regionalität ist bei UNITO ein großer Trumpf, berichtet ein Unternehmenssprecher auf onlinelinemarktplatz.de. Gleichzeitig wertet das Unternehmen 2020 als Ausnahmejahr. Es sei jedoch die Grundlage für ein weiteres solides Wachstum. Aktuell arbeite man am Ausbau der IT-Infrastruktur, um die App zum führenden Vertriebskanal auszubauen.

E-Commerce-Boom - gekommen, um zu bleiben!?

E-Commerce-Boom - gekommen, um zu bleiben!?

Der Onlinehandel boomt, auch wegen der Pandemie. Ist es ein Strohfeuer oder nachhaltiger Wandel, wollen die Händler wissen. UPS befragte dazu 10.000 Kunden aus Europas Schlüsselmärkten, wie sie in Zukunft einkaufen wollen.



Digitalswitzerlands neuer Präsident kommt von Tesla

Sascha Zahnd wird neuer Präsident der Standortinitiative für eine digitale Schweiz, Digitalswitzerland. Der Betriebsökonom FH war bis Ende 2020 einer der Elon Musk und verantworte das Europageschäft des Autobauers. Zahnd folgt auf Ivo Furrer, der sich weiterhin als Vorstandsmitglied bei Digitalswitzerland engagieren wird.



Alibaba senkt Eintrittshürden für Händler und baut Service aus

Um noch mehr Händler auf seine Online-Marktplätze Tmall and Taobao zu locken, reduziert Alibaba die Einstiegshürden und baut sowohl Service als auch Beratung für die Händler aus. So soll ein Store in lediglich fünf Minuten eröffnet sein. Der Verifizierungs-Prozess wurden vereinfacht. Ab heute bietet Tmall Händlern von Kosmetikartikeln, Haushaltswaren und Kinderbedarf außerdem eine siebenmonatige Unterstützung in der Betriebsführung an. Taobao wird neuen Händlern die Einzahlungsgebühren erlassen. Bestehende Händler erhalten eine Rückerstattung Weitere Informationen zu den Maßnahmen gibt es



Bauen Amazon-Lieferfahrer bald auch Möbel auf?

Einem Bericht des US-Nachrichtensenders Wayfair, Best Buy, Home Depot und Lowe’s zu positionieren, die vergleichbar Dienstleistungen bereits anbieten.

Als "Frontschwein" für die Fläche bezeichnet x2-solutions-Mitgründer Hendrik Süllau die MCL-App des jungen Start-ups. Die digitale Marktcheckliste soll stationären Einzelhändlern helfen, wichtige Prozesse im Tagesgeschäft zu standardisieren und zu dokumentieren und so das Qualitätsmanagement zu digitalisieren. Aufgaben werden - über Smartphone oder Tablet - direkt zugeteilt, die Bearbeitung durch die Mitarbeiter per Text, Foto oder Spracheingabe dokumentiert. Wie die App genau funktioniert, lesen Sie im



