Kosmetikkonzern Coty startet B2C-Website für Kylie Skin in Deutschland

Bis vor kurzem nur bei Douglas, ab sofort auch direkt: Fans der erst im Mai 2019 gestarteten Marke Kylie Skin können deren Kosmetikprodukte in vielen europäischen Ländern nun direkt über die Markenwebseiten bestellen. Auch die deutsche Webseite ist bereits online.

Wachstum durch massive Skalierung – das ist die Idee hinter dem legendären Amazon-Flywheel. Davon ausgehend betrachtet



Erster E-Lieferwagen von Amazon

Wachstum durch massive Skalierung – das ist die Idee hinter dem legendären Amazon-Flywheel. Davon ausgehend betrachtet Gastautor und Etailment-Experte Christian Kelm Amazons Eigenmarken einmal aus einem ganz neuen Blickwinkel. Seine These: Amazon macht niemanden nach, sondern geht in die Schwächen der Marktbedienung rein, um das System auszulasten. Händlern rät er zu mehr Selbstreflexion.

Dunkelblau und rundlich ist er, und wenn es nach Amazon geht, werden schon im Jahr 2022 mehr als 10.000 dieser elektrisch betriebenen Lieferwagen weltweit durch unsere Straßen rollen. Den Prototyp, der in Kooperation mit Riwan hergestellt wurde, präsentiert das Unternehmen auf seiner Webseite. Plaudern mit Alexa, 360-Grad-Außenspiegel, Tanzfläche im Laderaum - die Liste der Sonderausstattung ist lang.

Der in der Nacht zum Mittwoch veröffentlichte 449-seitige Bericht des kartellrechtliche Unterausschusses im US-Repräsentantenhauses schlägt weiter hohe Wellen, die uns noch eine Weile begleiten werden. So einfach werden Google, Amazon, Facebook und Apple ihre Position nicht preisgeben. Doch die Vorwürfe, durch ihre Marktmacht einen fairen Wettbewerb zu verhindern, wiegen schwer. Der Ausschuss fordert Einschränkungen. Dass Amazon in Zukunft seine eigenen Produkte nicht auf seinem Marktplatz verkaufen darf, könnten noch die harmlosesten sein.

82 Prozent der Online-Verkäufe sind bei der britischen Very Group (Marken Very und Littlewood) im Jahr 2019 über mobile Endgeräte getätigt worden. Die Gruppe meldet einen Halbjahresumsatz von über zwei Milliarden britische Pfund, 2,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Kaufverhalten habe sich während der Corona-Krise auf gleich fünf verschiedene Arten geändert, unter anderem stöbern die Kunden bereits vor dem Wochenende.