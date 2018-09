Liebe Leserin, lieber Leser, nun, das Wochenende naht, und nur deshalb kann man sich ganz wertfrei den Hinweis erlauben, dass nach all dem Hype um Bitcoin, Kryptowährungen und Co - nun ja - legales Marihuana in den USA so etwas ist, wie die neue Blockchain. Man muss nur erwähnen, dass man irgendwas mit Gras, Cannabis, Marihuana macht, schon gehen die Aktien wie einst beim Blockchain-Hype durch die Decke. So geschehen einer Brauerei, die einen entsprechenden, tja, Biermix ankündigte. Wir versprechen daher auch schon mal: Ab Montag widmen wir uns intensiv der Cannabis-Revolution im Handel. Hier aber jetzt ganz nüchtern die wichtigsten Neuigkeiten.

Klein-Unternehmern zu agieren. Nach Berlin, München und dem Rhein-Main-Gebiet liefert Amazon Logistics nun auch in Hamburg aus, weiß Exciting Commerce . Amazon Logistics scheint dort mitzu agieren.

Signa soll die Mehrheit am operativen Geschäft sowie der Hälfte der Immobilien übernehmen. Auf Dauer wird einer der beiden Markennamen verschwinden. Karstadt hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 erstmals seit zwölf Jahren wieder einen Gewinn erzielt. Details liest man bei der Der Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof ist unter Dach und Fach. Auch die Banken haben die Hochzeit nun abgenickt. Karstadt-Eigentümersoll die Mehrheit am operativen Geschäft sowie der Hälfte der Immobilien übernehmen. Auf Dauer wird einer der beiden Markennamen verschwinden. Karstadt hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 erstmals seit zwölf Jahren wieder einen Gewinn erzielt. Details liest man bei der "Süddeutschen Zeitung".

parcelLab. Hier hat etailment das Start-up vorgestellt. MediaMarkt und Saturn Deutschland bietet neuerdings Pakettracking mit detaillierteren Zustellinformationen. Dazu gehört auch die Option, kurzfristige Zustellungsalternativen zu wählen. Die Onlineshops nutzten dafür eine Cloud-Lösung desMünchener Start-up

passende Jeans-Größe auszuwählen. Damit es leichter geht, gibt es jetzt ein eher schlicht designtes Vermutlich haben Kundendaten und Retourenquote den Menschen bei bonprix gesagt, dass die Kundinnen echte Probleme haben, dieauszuwählen. Damit es leichter geht, gibt es jetzt ein eher schlicht designtes Online-Tool . Das soll Kundinnen helfen, in wenigen Schritten anhand von Körperform, Schnittpräferenz, Oberschenkelweite und Leibhöhe die zu ihrer Figur passende Jeans zu finden. Noch hilfreicher wäre es, wenn die Modeindustrie endlich einheitliche Größen-Standards hätte.

3.000 Werkstattpartner in allen Neureifen-Angeboten ausgewählt werden. Käufer neuer Autoreifen bei eBay können damit die Montage beim Reifenkauf gleich mit bestellen. Mit Werkstars hat eBay einen neuen Partner für die Montage von Autoreifen gewonnen. Seit diesem Monat können die deutschlandweit bis zuin allen Neureifen-Angeboten ausgewählt werden. Käufer neuer Autoreifen bei eBay können damit die Montage beim Reifenkauf gleich mit bestellen.

Log-in-Standard in die Webshops seiner Konzerngesellschaften integrieren. Mit Net ID können sich Nutzer bei Webseiten und Online-Shops anmelden, ohne Dutzende unterschiedliche Passwörter nutzen zu müssen. Die Otto Group schließt sich der Log-in-Allianz NetID an , die im vergangenen Jahr von Pro Sieben Sat 1, der Mediengruppe RTL und United Internet ins Leben gerufen wurde. Das Hamburger Unternehmen will den offenenin die Webshops seiner Konzerngesellschaften integrieren. Mit Net ID können sich Nutzer bei Webseiten und Online-Shops anmelden, ohne Dutzende unterschiedliche Passwörter nutzen zu müssen.

INTERNATIONAL

Paketautomaten auf. Auch kann man den Filialbestand online prüfen. Zara, das mit E-Commerce rund 10 Prozent vom Gesamtumsatz erwirtschaft, will Online-Bestellungen zudem auch aus den lokalen Beständen der Filialen verschicken. Textilriese Inditex (Zara) will bis 2020 alle seine Marken weltweit online vertreiben. Das sagte CEO Pablo Isla bei der Wiedereröffnung des legendären Zara Flagship-Stores am Mailänder Corso Vittorio Emanuele. Der soll zudem ein Vorbild "für unser Konzept der Online- und In-Store-Integration“ sein, zitiert ihn die TextilWirtschaft . In Mailand bietet man unter anderemauf. Auch kann man den Filialbestand online prüfen. Zara, das mit E-Commerce rund 10 Prozent vom Gesamtumsatz erwirtschaft, will Online-Bestellungen zudem auch aus den lokalen Beständen der Filialen verschicken.

15 bis 17 Dollar auf den Markt kommen. Die Londoner Luxusmode-Plattform Farfetch will beim geplanten Börsengang an der New Yorker Börse rund 600 Millionen Dollar einnehmen . Rund 37,5 Millionen Stammaktien sollen zum Stückpreis vonauf den Markt kommen.

TRENDS & FAKTEN

Bei Uber in den USA können Nutzer nur wählen, ob sie ein Fahrrad, einen Mietwagen oder den klassischen Fahrer bestellen wollen. Uber macht damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zum multioptionalen Mobilitätsdienstleister.

Die Berliner Location-Marketing-Plattform Uberall sammelt bei Investoren 25 Millionen Dollar ein . Ein Teil davon fließt in die Übernahme der niederländischen Listings- und Local-Data-Management-Plattform Navads. Uberall hilft Unternehmen dabei, besser im Netz gefunden zu werden, indem Unternehmen über die Plattform ihre digitalen Präsenzen zentral verwalten können. Zu den Geldgebern gehören unter anderem United Internet, Project A und HPE Growth Capital.

Umsatzsteuerhinterziehung im Netz zu unterbinden. Der Regierungsentwurf des "Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften" ist in der jetzigen Form verfassungswidrig. Zu diesem Ergebnis kommt das durch den Bundesverband E-Commerce und Versandhand el (bevh) in Auftrag gegebene Gutachten des renommierten Steuerrechtsexperten Prof. Dr. Ulrich Hufeld. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, Online-Marktplätze ab Anfang 2019 stärker in die Pflicht zu nehmen, um dieim Netz zu unterbinden.





Start-up des Tages Voice Commerce ist angesagt. Um Alexa für die eigenen Bedürfnisse fit zu machen, braucht es stimmbasierte Anwendungen, kurz Skills. ist angesagt. Um Alexa für die eigenen Bedürfnisse fit zu machen, braucht es stimmbasierte Anwendungen, kurz Skills. Storyline liefert die Möglichkeit, ohne Programmierkenntnisse, die gewünschten Skills zu erstellen. BMW hat jetzt seinen bereits erwarteten Sprachassistenten vorgestellt . Mit "Hey BMW" lassen sich vor allem Fahrzeugfunktionen steuern. Außerdem bietet der digitale Assistent auf einem Control-Display auch visuelle Informationen an.





Die KEP-Dienstleister erproben auf breiter Front Akkuautos. Die Erkenntnisse aus dem Lieferalltag fließen in die Serienproduktion ein. Und Amazon kauft bei Daimler nicht nur 20.000 Transporter, sondern testet für den Anfang auch 100 eVito. Die Transporteure werden zu Testfahrern.

