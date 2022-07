///// HANDEL INTERNATIONAL

Im Mai hat sich das Absatzvolumen in Europa nur wenig bewegt. Im Euroraum ging es gegenüber April um 0,2 Prozent nach oben, in der gesamten EU stagnierten die Verkaufszahlen nach den Angaben des Statistischen Amts der Europäischen Union, Eurostat . Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegen die Zuwächse bei 0,2 respektive 0,8 Prozent. Von April 2022 bis Mai 2022 gab es bei den Euro-Ländern im Nicht-Nahrungsmittelsektor einen Zuwachs von 1,2 Prozent, bei Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren ging es um 0,3 Prozent zurück. Das stärkste Plus verzeichnet Zypern mit neun Prozent, in Deutschland ging es um 0,6 Prozent nach oben.Der Kiel Trade Indicator des Kiel Institut für Weltwirtschaft meldet eine leichte Entspannung für den Welthandel, doch in der Nordsee stauen sich die Containerschiffe weiterhin. Insgesamt liege der Welthandel mit 0,4 Prozent im Plus, in Deutschland hätten die Importe um 2,5 Prozent zugelegt und die Exporte um 0,1 Prozent verloren. In den USA sei der Stau der Frachtschiffe vor Los Angeles verschwunden, die Exporte seien um 3,2 Prozent und die Importe um 1,1 Prozent gewachsen. Probleme gebe es abseits der USA weiterhin mit vollen Häfen und langen Staus der Frachtschiffe. So lägen rund zwei Prozent der globalen Frachtkapazität in der Nordsee fest, vor Schanghai und Zheijang seien es vier Prozent. Ein Ende sei nicht absehbar, heißt es aus Kiel.DHL plant über DHL E-Commerce Solutions in Großbritannien Investitionen in Höhe von rund 560 Millionen Euro. Der Logistik-Konzern will damit die wachsende Nachfrage im Online-Handel und dem Paketgeschäft auf den Britischen Inseln bedienen. Nach Unternehmensangaben sei sie seit Anfang 2020 um 40 Prozent angestiegen, nun erfolge eine Verdoppelung der Kapazität. Der E-Commerce bilde eine Basis für die Strategie 2025. Südlich des Flughafens Coventry werde mit dem Segro Park Coventry Garden eine neue Logistikzentrale mit Zolllager, Zollabfertigungskapazitäten und einem Cross-Dock-Terminal gebaut, dort sollen rund 600 neue Arbeitsplätze entstehen. Weitere 3.500 Arbeitsplätze seien für zehn neue Abhol- und Zustelldepots sowie die bestehenden Standorte geplant.Just Eat Takeaway und Amazon haben sich in den USA auf ein Kooperationsabkommen geeinigt. Danach übernimmt Amazon einen Anteil an Grubhub, dem Tochterunternehmen von Just Eat Takeaway, in Höhe von zwei Prozent, berichtet The Verge . Dieser könne in der Folge auf bis zu 15 Prozent anwachsen. Kunden von Amazon Prime in den USA hätten nun für ein Jahr kostenfreien Zugriff auf die Dienste von Grubhub Plus, Gebühren fielen nicht an. Der Lieferdienst sei in mehr als 4.000 US-Städten tätig. Nach den ersten zwölf Monaten werde es eine Umstellung auf die übliche Monatsgebühr geben, Kunden, die Amazon Prime kündigten, verlören dann auch den Zugriff auf Gubhub Plus.