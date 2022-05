Es gibt ein Thema, bei dem sind Amazon und Meta offenbar nicht einer Meinung: das Metaverse. Immer mehr Firmen folgen dem Werben von Meta-Chef Zuckerberg und glauben an die virtuelle Welt, die Millionen Menschen in ihren Bann ziehen soll. David Limp, bei Amazon Chef der Hardwareabteilung, hält dagegen. Man solle sich auf Technik konzentrieren, die das Hier & Jetzt verbessere, sagte er bei einem Branchenevent des Wall Street Journals. Technik sollte viel mehr dazu dienen, dass Menschen die reale Welt genießen. Weise Worte.

///// HANDEL NATIONAL

Das Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz ist in deutschen Unternehmen noch eine große Baustelle

Wie gut sind Unternehmen auf das am 1. Januar 2023 in Kraft tretende Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz vorbereitet? Offenbar nicht ausreichend. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage unter 100 Entscheidungsträgern in den Branchen Mode, Lifestyle, Textilindustrie und Einzelhandel, die das Marktforschungsunternehmen Sapio Research im Auftrag der K3 Business Technology Group ermittelt hat. So gab ein Drittel der Befragten an, zwar von der Gesetzgebung gehört zu haben, kannte aber keine Details. Mehr als die Hälfte kann aktuell noch nicht Compliance-konform handeln, 18 Prozent sind nicht sicher, ob sie das bis zum Inkrafttreten des Gesetzes schaffen. Da ist also richtig Druck auf dem Kessel.



Alibaba Cloud eröffnet Rechenzentrum in Frankfurt

Der zur chinesischen Alibaba-Gruppe gehörende Cloud-Anbieter eröffnet in Frankfurt sein drittes Rechenzentrum in Deutschland. Damit soll die wachsende Nachfrage nach digitaler Transformation unterstützt werden. Das neue, nachhaltige Rechenzentrum biete ein breites Angebot an Cloud-Computing-Produkten wie Speicher für Netzwerke und Datenbanklösungen, teilt Alibaba Cloud mit.



About You enttäuscht Anleger

Sie haben sich mehr erwartet, die Aktionäre der Otto-Tochter About You. Seit dem Börsengang hat die Aktie mehr als ein Drittel ihres Wertes verloren. Das Umsatzziel für das aktuelle Jahr enttäusche die Anleger weiter, heißt es in Medienberichten. Es werde erwartet, dass lediglich das untere Ende der in Aussicht gestellten Wachstumsspanne erreicht werde. Dennoch raten Börsenexperten zum Halten und auch zum Neukauf der Aktie.