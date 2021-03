Geht Deutschland noch vor Ostern in einen härteren Lockdown? Am Wochenende spitzten sich die Warnungen vor der dritten Welle und die Forderungen nach einem schnellen Handeln der politischen Akteure zu. Gleichzeitig bewerben sich immer mehr Städte bei den Landesregierungen als Pilotprojekt für eine Öffnungsstrategie nach dem Tübinger-Vorbild. Fakt ist, ab heute werden vielerorts die Geschäfte wieder zu bleiben, was den E-Commerce zu Ostern beflügeln dürfte. Bis Mittwoch gibt es unter anderen eine Schnäppchenschlacht bei Amazon.

Amazon schafft in Deutschland 5.000 neue Stellen

Im digitalen Handel arbeiten mittlerweile fast genauso viele Menschen wie in der Autoindustrie. Dies geht aus einer Studie des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. hervor, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. Dazu passt, dass Amazon am Freitag die Schaffung von 5.000 Stellen in Deutschland angekündigt hat. Die Mitarbeiterzahl soll bis Jahresende von 23.000 auf 28.000 steigen. Der Online-Riese ermuntert insbesondere Quereinsteiger:innen sich zu bewerben, die durch die Corona-Krise von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Neue Arbeitsplätze sollen in der Kommissionierung, in Versand, Marketing und Finanzenwesen sowie in der Forschung an Zukunftstechnologien entstehen. Willkommen sind außerdem Uni-Absolventen und Young Professionals. Wird Amazon in Deutschland nun zum Top-Arbeitgeber? In Italien, Frankreich und Spanien wurde das Unternehmen gerade ausgezeichnet.



Was ist bei Otto los? Drei Insider analysieren die Lage

In den vergangenen Monaten häufen sich die Meldungen über einen strategischen Umbau beim Versandriesen Otto. Tim Buchholz, Jörg Heinemann und Alexander Rohwer analysieren die Entwicklungen, schauen auf Innovationen wie die Paymentlösung und mutmaßen, auf wen Otto in Zukunft verzichten wird.