„Die Otto Group wird nach diesem Jahr ein anderes Unternehmen sein“. Es ist eine klare Ansage, die Otto-Group-Boss Alexander Birken da bei der Vorstellung der Bilanzzahlen gemacht hat. Es geht ihm dabei nicht nur um Umsatz und Strategie. Es geht auch um die Kultur im Haus. Klar scheint, wer sich jetzt nicht wandelt, wird es nie mehr tun. Weil er dann aus vielfältigen Gründen vom Markt verschwindet. Doch wie schafft Otto den Wechsel? Wir liefern die Antwort.

DieBesonders stark zugelegt hat der zu Otto gehörende Paketdienst Hermes. Die Logistiker steigerten ihren Umsatz mit Kunden außerhalb der Otto Group um 10,1 Prozent auf. Gesucht werden seit einiger Zeit externe Partner. Angesichts der Zahlen wäre die Zeit auch günstig, die Mehrheit an dem Paketdienst abzugeben. FedEx soll derzeit interessiert sein, meldet das Handelsblatt.

51 Millionen Euro. Allein im März sackte der Umsatz auch angesichts der Filialschließungen um 40,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ab. Im Januar und Februar war der Konzernumsatz noch um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Das zweistellige Wachstum im E-Commerce konnte den Schwund nicht kompensieren.



Amazon Pantry macht dicht

Falls Sie sich immer den Kopf zerbrochen haben, wozu eigentlich der Dienst Amazon Pantry gut sein sollte, können Sie sich nun beruhigt zurücklehnen. Denn Amazon weiß darauf auch keine Antwort mehr und schließt die Vorratskammer für Haushaltsartikel in Deutschland und weiteren Ländern Ende Juni. Die meisten Bestseller von Amazon Pantry wird es dann im generellen Produktangebot auf Amazon.de geben. Wer wochenlang in der Bude hockt, der braucht weniger Parfum. Das spürte auch Douglas. Der Umsatz brach im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 um 9,9 Prozent auf 656 Millionen Euro ein, unter dem Strich schrieb die Kette einen Verlust von 51 Millionen Euro. Allein im März sackte der Umsatz auch angesichts der Filialschließungen um 40,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ab. Im Januar und Februar war der Konzernumsatz noch um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Das zweistellige Wachstum im E-Commerce konnte den Schwund nicht kompensieren.

Beim Blick auf die Einzelgesellschaften fällt auf, dass die Otto Group im Vergleich zu Amazon oder Zalando im Handel in weiten Teilen eher verhalten wächst. Der Versenderkonnte beim Umsatz immerhin um 8,8 Prozent auf 3,484 Milliarden Euro zulegen. Ein weiteres Wachstumssegment hier: Der neue Marktplatz von Otto.de, auf dem auch Dritthändler ihre Waren verkaufen können. Dort sind bereits 500 Händler aktiv. 1000 sollen in diesem Jahr dazukommen. Mode-Händlerwuchs auf vergleichbarer Basis um 2,4 Prozent. Diesteigerte den Umsatz um 8,2 Prozent auf 720 Millionen Euro. Hier fiel vor allem die Shopping Communitymit einem Plus rund 20 Prozent auf 272 Millionen Euro positiv auf.Die Witt-Gruppe legte um 4,9 Prozent auf 856 Millionen Euro zu. Aus der Reihe fällt. Das Fashion- und Technologie-Unternehmen steigerte den Umsatz um 61,6 Prozent auf 739 Millionen Euro.