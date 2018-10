Liebe Leserin, lieber Leser, wenn sich bei einer 2000jährigen Institution moderne Methoden breit machen, dann kann man sicher sein, dass diese nun Mainstream sind. Wenn Kirchen also nun den Klingelbeutel mit eingebautem Kartenleser testen, dann ist Mobile Payment wohl in der Gegenwart angekommen. In der harten Realität angekommen ist dagegen ein E-Food-Anbieter.

Der Edeka-Lieferdienst Bringmeister bekommt mehr Schub. In München steigt nach Information von etailment der Regionalfürst Feneberg als Partner ein. Dessen Webshop Freshfoods und der eigene Logistikdienst von Feneberg werden gleichzeitig eingestellt. Das ist pikant: Denn der süddeutsche Lebensmittelhändler ist auch bei Amazon Prime Now noch mit im Boot. Start von Feneberg bei Bringmeister ist noch in dieser Woche. Freshfoods-Kunden können ihr Kundenkonto zu Bringmeister übertragen. Die eigene Auslieferung beende man aufgrund der hohen Investitionen, heißt es. Anders gesagt: Für einen Mittelständler wie Feneberg war E-Food allein nicht zu stemmen. Mehr zum Thema bei etailment.

INTERNATIONAL

Britische Supermarkte wollen Gesichtserkennung nutzen, um damit an den Kassen leichter das Alter beim Alkoholverkauf zu kontrollieren. Wie das im Detail von Yoti und NCR, die dabei auf Künstliche Intelligenz setzen, gelöst werden soll, beschreibt grob "The Telegraph".

Amazon Alexa kann Antworten nun auch leise flüstern . Das Feature gibt es vorerst aber nur in den USA.





Start-up des Tages Digitalisierung ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmen im 21. Jahrhundert. Als Antwort auf diesen ständigen Optimierungsbedarf wurde im August 2017 die actesy AG von dem vierköpfigen Gründerteam Andreas Imthurn, Peter Imthurn, Tim Kühl und Sandro Secci gegründet. Durch langjährige Erfahrungen mit Digitalisierungsprojekten versteht sich das St. Gallener Start-up als besonders geeigneter Beschleuniger der digitalen Transformation für Unternehmen Deloitte eröffnet den Reigen der Glaskugeln zum Weihnachtsgeschäft und sieht das Geschenkebudget mit 476 Euro weiter auf hohem Niveau. 68 Prozent der Befragten präferieren laut Studie den stationären Handel. Online folgt knapp dahinter. Mehrfachnennungen waren möglich

Die Woche im Handel: Jetzt geht C&A-Chef Caparros hart ran: Im Vorstand rollen reihenweise die Köpfe. Auch das spart viel Geld, das woanders benötigt wird: Im Kampf gegen Discounter, um selbst einer zu werden und mehr Kunden in die Läden zu locken. Die meisten Händler haben Frequenzprobleme - außer den Discountern.