Jammern hilft ja nicht in diesen Tagen. Denken wir zum Wochenbeginn lieber an eines: Dort wo Marktteilnehmer sich aus dem Markt verabschieden, werden für alle anderen Marktanteile frei. Das kann man nutzen. Guten Morgen.

///// HANDEL NATIONAL

Der Amazon Prime Day findet in diesem Jahr vermutlichstatt. Das berichtet das Wall Street Journal . Grund: Der eigentlich für den Juli geplante globale Mega-Schnäppchen-Event würde im Sommer die ohnehin angespannten Kapazitäten überfordern.

Konsumgüterriese Pepsi Co richtet sich auf mehr digitale Kundschaft und mehr Onlinehandel ein und lanciert neue Webshops für die Kundschaft. Auf PantryShop.com können Konsumenten Pakete mit den meistverkauften Pantry-Favoriten vonwie Quaker, Gatorade, SunChips und Tropicana bestellen. Auf Snacks.com gibt es, Sie ahnen es, Marken wie Frito-Lay und andere Dips, Cracker und Nüsse. Daran wird auf lange Sicht auch der klassische Supermarkt zu knabbern haben.

Webshops mit Nischen-Produkten und Spezialitäten boomen. Das beobachten Analysten laut CNBC und die sehen unter anderemim Aufwind. Einer der Gründe: die Kunden geben gerade an anderer Stelle (beispielsweise Urlaub) weniger aus, wollen sich aber trotzdem was besonderes gönnen.

Erwartungsgemäß weniger Wachstum meldet Chinas Online-Riese Alibaba. Der Umsatz stiegt im abgelaufenen Geschäftsjahr um 36% auf rund. Das bereinigte EBITDA wuchs um 29% auf knapp 22,3 Milliarden Dollar. Im Quartal von Januar bis Ende März stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22%. Das bereinigte EBITDA stieg um 1%. Der operative Gewinn ging aber um 19% zurück. Alibaba-Chef Daniel Zhang bezeichnete dabei das Bruttowarenvolumen von einer Billion Dollar an GMV als „historischen Meilenstein“.

Lieferdienste für Lebensmittel, Pizza und Co sind in Zeiten der Corona-Krise gefragter denn je. Profitabel arbeiten die meisten von ihnen dennoch nicht, schreibt das Magazin "Barrons"

Seit der Corona-Krise werden an der Kasse immer häufiger Karte oder Smartphone und immer seltener Scheine oder Münzen aus der Tasche geholt. Das hat eine repräsentative Umfrage unter 1.003 Personen ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben. Drei Viertel der Befragten (75%) versuchen aktuell, Zahlungen mit Bargeld so oft es geht zu vermeiden. Zugleich wünschen sich 7 von 10 Befragten mehr Möglichkeiten, um kontaktlos bezahlen zu können. „Es gibt kaum ein Verhaltensmuster, das durch Corona ähnlich stark verändert wurde wie das Bezahlen an der Kasse“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.