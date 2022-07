Der digitale US-Lebensmittelhandel kann bis 2025 auf ein Volumen von 243 Milliarden US-Dollar anwachsen, schreibt Insider Intelligence . Dieses Jahr sei eine Wachstumsrate von 20,5 Prozent auf 147,51 Milliarden möglich. Damit erreiche der Online-Handel einen Anteil von 11,2 Prozent des gesamten Lebensmittelhandels in den USA. Die entscheidende Zielgruppe seien hier die Millenials, denn für sie spiele eine schnelle Lieferung am Bestelltag eine wichtige Rolle. Eine große Bedeutung für die Nutzung der Online-Bestellmöglichkeiten durch die Kunden habe Click-and-Collect, der Service biete auch für die Anbieter eine gute Einstiegsmöglichkeit in den digitalen Handel. Als Marktführer stünden Walmart und Amazon mit Anteilen von 28,9 respektive 23,8 Prozent an der Spitze. Danach folgten Kroger, Target und Albertsons.Mitglieder von Walmart Plus können sich ihre Bestellungen in der Zukunft direkt in Wohnung oder Haus liefern lassen. Für den zusätzlichen In-Home-Service verlangt der Handelskonzern eine Monats- oder eine Jahresgebühr, meldet The Verge . Bislang konnten die Kunden die Lieferoption für eine Zusatzgebühr bei ihrem lokalen Geschäft anmelden, dies werde fortgesetzt. Die Kosten für die Möglichkeiten zur Schlüsselhinterlegung für die Kuriere fielen weiterhin separat an. In Home werde in Zukunft auch in zusätzlichen Städten in den USA angeboten.Der thailändische Lieferservice Robinhood hat sich mit Accenture Song, dem Digitalagenturbereich des Beratungsunternehmens Accenture, auf eine Kooperation geeinigt. Die beiden Partner wollen die Werbemöglichkeiten auf der App von Robinhood ausbauen, so dass die beteiligten Unternehmen ihre Marken besser positionieren können, schreibt The Nation Thailand . Die Unterstützung der Werbepartner werde durch Technologien für den Datenaufbau und die -analyse für verschiedene Bereiche des digitalen Marketings ermöglicht. Das Ziel für Robinhood sei der Aufbau einer Super App, die neben Essenslieferdiensten auch Möglichkeiten der Reisebuchungen, Auslieferungen von Paketen und einen Marktplatz bieten soll.

///// NACHHALTIGKEIT

In Europa wird die Nachfrage nach recyceltem Verpackungsmaterial vom Angebot nicht mehr gedeckt. In der Folge will die EU Kommission durch eine Aktualisierung der EU-Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWD) verbindliche Vorgaben festlegen, heißt es bei Euractiv . Die Vorlage der Regelung soll im kommenden Herbst erfolgen. Aber eine vollständige Abdeckung sei mit Recycling und Sekundärrohstoffen nicht möglich. Um hier eine bessere Lage zu erreichen, sei eine EU-weite Umsetzung der Trennung der Materialien erforderlich. Umweltverbände forderten für eine Verbesserung der Situation einen geringeren Verbrauch von Material und Ressourcen bei der Produktion und eine Förderung der Wiederverwendung. Dabei gebe es bei Behörden und Organisationen aber Diskussionen, ob mehrfache Nutzung oder Recycling die bessere Methode sei.

Amazon ist in Fragen der Analyse der Kundendaten nicht untätig, nun ist mit Store Analytics ein neues Tool in Betrieb. Damit erfolgt nach Angaben von Retail Dive eine Untersuchung des Kaufverhaltens der Kunden in den Läden von Amazon Go und Amazon Fresh in den USA, in denen die Technologie von Just Walk Out zum Einsatz kommt. Mit ihrer Hilfe werden die Produkte der Kunden automatisch eingescannt, ein Anstehen an der Kasse entfällt. Die Daten für die Hersteller seien anonymisiert und diese erhielten so nur Details über Angebote und Kampagnen sowie die Akzeptanz der Werbung bei den Kunden. So gebe es für den Verkauf beispielsweise Informationen darüber, wie oft Käufer Produkte wieder zurück in die Regale legten.Digitalisierter Einzelhandel wird oft mit "Onlineshop und Versand" gleichgesetzt. Mit dieser Vorstellung will das Kölner Start-up Emiigo aufräumen. Es hat eine Suchmaschine für lokal verfügbare Produkte im Einzelhandel entwickelt - und will so den stationären Handel mit der digitalen Welt verküpfen, um wieder mehr Konsumenten in die lokalen Geschäfte zu führen. Etailment stellt das Start-up im Interview vor.