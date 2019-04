Liebe Leserin, lieber Leser, als Amazon vor rund drei Jahren fliegende Warenhäuser im Zeppelin-Look zum Patent anmeldete, fragten sich viele "PR oder Zukunftsvision?" Noch sind Amazon-Mutterschiffe als Drohnenbasis Science Fiction. Wie aber diese Zukunft aussehen könnte, zeigt ein gestern im Netz viel beachtetes computergeneriertes Video. Sehenswert. Erst recht wenn man weiß, dass NASA und Co inzwischen meinen, eine Millionen Drohnen könne man im Luftraum heute schon sortieren und kontrollieren. Derzeit plant Amazon aber noch viel irdischer.

Und noch ein Logistikzentrum für Amazon. Nach Plänen für das Saarland, dem Neubau in Schleswig-Holstein kommt nun noch ein Logistikzentrum in Sülzetal bei Magdeburg indazu.

Kaufland testet in einigen Filialen digitale Pfandbons. Am Pfandautomaten können die Kunden einen QR-Code mit derscannen und an der Kasse vorzeigen, weiß der Supermarkt-Blog