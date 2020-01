Drohnen, Autos, Trucks, ja sogar Paketstationen - alles wird autonomer. Händler aber sollen Autonomie abgeben. Zugunsten einer zentraleren Steuerung. Das ist manchmal schwer zu verstehen. Zumal manch ein Händler, das zeigt uns manche Fragen in Gesprächen, nicht mal versteht, was der Begriff Omnichannel heißen soll. Wie soll er dann wissen, warum er das machen soll?

Windeln.de schwächelt weiter

Der deutsche Windeln.de-Konzern hat sein ursprüngliches Break-even ein Jahr später erreichen – und zwar im ersten Quartal 2021. Ein Grund: Das China-Geschäft schwächelt weiter.



In Oelde bei Gütersloh und in Sülzetal bei Magdeburg eröffnet Amazon 2020 neue Logistikzentren. Neben 6 stadtnahen Verteilzentren bringt es Amazon dann auf 15 größere Logistikzentren in Deutschland, rechnet die TextilWirtschaft zusammen.

Intersport, umsatzstärkste Verbundgruppe im deutschen Sportfachhandel, müsste eigentlich. Doch noch immer gibt es Zweifler, Zögerer, Bremser. Der Vorstand muss da noch dicke Bretter bohren, manch einem womöglich sogar das Einmaleins der digitalen Welt erklären, kann man das Interview in der TextilWirtschaft interpretieren, wo der Vorstand für den Wandel trommelt. Immerhin zeigt der Trend (Umsatz plus 3% auf 2,9 Mrd Euro in 2019 ) nach oben, schreibt das "Handelsblatt". Das kann auch ein Risiko sein. Bremser könnten sich in Sicherheit wiegen.