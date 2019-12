Taktgeber Amazon hat jetzt seine Bestellfristen für Lieferungen innerhalb Deutschlands für Weihnachten genannt. Die einzelnen Stichtage: 20. Dezember: Standardversand, 23. Dezember: Premiumversand, 23. Dezember:für Kunden in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in ausgewählten Postleitzahlen-Bereichen in Berlin und München profitieren darüber hinaus von Prime Now. Damit werden selbst am 24. Dezember aufgegebene Bestellungen noch pünktlich am selben Tag zustellt. In Darmstadt soll noch vor Weihnachten eine lokale Händler-Plattform an der Start gehen, um sich in die Menge der gescheiterten oder enttäuschenden lokalen Marktplätze einzureihen.