Liebe Leserin, lieber Leser, womöglich brauchen Sie jetzt erst mal den morgendlichen Kaffee oder Tee. Eine Künstliche Intelligenz weiß so etwas vielleicht. Bald. Beispielsweise die von IBM. Und will hilfreich sein. Beim IT-Unternehmen schlummert ein Patent für die Kaffeelieferung per Drohne, die sich dank einem Algorithmus, der Ihr Verlangen nach Kaffee vorhersagt, auf den Weg macht. So fängt der Morgen doch gut an.

Schaffrath startet Online-Shop:

Der rheinische Möbelhändler Möbel Schaffrath hat seine Online-Präsenz im Showroom-Format nun in einen richtigen Online-Shop umgewandelt. Gegenwärtig werden dort vor allem Mitnahme-Artikel angeboten. Beim Aufbau geholfen hat die Agentur Shopmacher.

Neue Logistikhalle für Home24:

Anfang 2019 fertig sein.



Hermes kauft dazu: Der Logistiker internationale Wachstum und übernimmt die deutschen Büros von SEKO Logistics, einem internationalen Speditions- und Logistikunternehmen. Der Immobilienkonzern Goodman entwickelt für Home24 ein rund 70.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum im Star Park in Halle (Saale). Der Bau sollfertig sein.Der Logistiker Hermes holt sich Verstärkung für dasund übernimmt die deutschen Büros von SEKO Logistics, einem internationalen Speditions- und Logistikunternehmen.

INTERNATIONAL

Amazon erfindet die Kinderbücherei neu:

Amazon setzt auf Whole Foods:

Albertsons, zweitgrößter US-Supermarktbetreiber. Amazon hat unterdessen gerade Für Amazon läuft es gut mit WholeFoods. Das könnte den Online-Riesen darin bestärken, "den eingeschlagenen Kurs zu beschleunigen und intensiver Ausschau nach neuen stationären Händlern zu halten", glaubt die Lebensmittel Zeitung . Immer wieder im Gespräch sei, zweitgrößter US-Supermarktbetreiber. Amazon hat unterdessen gerade weitere Whole Foods-Filialen an sein Liefernetz für Prime-Kunden angedockt.

TRENDS & FAKTEN

Dynamic Pricing beeinflusst Inflation:

Forscher an der Harvard Business School. Der Grund ist simpel: Weil Riesen wie Amazon per Dynamic Pricing und der Wettbewerbsbeobachtung möglichen starken Preiserhöhungen die Zügel anlegen. Dynamic Pricing könnte die Inflation bremsen . Das glaubt einan der Harvard Business School. Der Grund ist simpel: Weil Riesen wie Amazon per Dynamic Pricing und der Wettbewerbsbeobachtung möglichen starken Preiserhöhungen die Zügel anlegen.



Start-up des Tages: Innovationsprojekte beschleunigen: Das Reibungslose Kundenerlebnisse, Bugs identifizieren,beschleunigen: Das Hamburger Start-up Leankoala verspricht mit seiner SaaS-Lösung zum Monitoring und Testen von Webseiten Einsparungen von bis zu 80 Prozent.

Brutto-Werbeumsätze zeigt. Gute Suchmaschinenwerbung ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Onlinehändlern. Und hier ist Amazon das Nonplusultra. Es wird geklotzt, nicht gekleckert. Aber auch die Konkurrenz stockt hier ihre Budgets massiv auf, wie eine große Nielsen-Übersicht derzeigt.

Amazon bündelt künftig in der "Prime Book Box" Bücher für Kinder, aufgeteilt nach vier Altersgruppen. Die kuratierte Auswahl nach den Vorlieben der Leser mit mindestens zwei Büchern gibt es für Prime-Mitglieder in den USA. 22 Dollar soll die Neuerfindung der Bücherei kosten und Kunden bis zu 33 Prozent gegenüber dem Kauf sparen.