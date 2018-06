Liebe Leserin, lieber Leser, 1,3 Prozent Plus für die Verbundgruppe Expert. Für jemanden, der sich (auch in den Augen der Kunden) mit Riesen wie Amazon messen muss, ist das blamabel. Nun nimmt Expert online einen neuen Anlauf. Ob Mannschaft und Chef-Coach dafür richtig aufgestellt sind, erklärt ihnen heute etailment-Autor Steffen Gerth. Amazon hat derweil längst neue taktische Ziele.

Zalando veranstaltet sein Mode-Event Bread&&Butter (B&&B) vom 31. August bis 2. September 2018 in der Arena Berlin. Es ist das dritte Mal. Das Event kommt mit einem noch stärkeren „see now, buy now”-Konzept (neudeutsch für Gucken&Kaufen) und wird Produkte in limitierter Edition sowie Pre-Launches von über 40 Marken bieten. Parallel zum Event launcht auch ein neuer Bread&&Butter Shop auf Zalando.

DHL, FedEx, UPS und alle andere können jetzt in den Panik-Modus schalten. Amazon sucht neben Privatleuten via Amazon Flex nun auch Hunderte von Unternehmern für die Zustellung . Die Subunternehmen sollen dann ihrerseits Fahrer einstellen. Amazon hofft dabei zugleich auf eine Gründungswelle neuer Lieferanten. Was für ein Gedöns man sich aber mit Subunternehmen einhandeln kann, kann Amazon ja mal Hermes fragen. Immerhin sollen die Subunternehmen Fahrzeuge in Amazon-Optik bekommen und schnieke graue Dienstbekleidung tragen. Warum die Panik berechtigt ist, erklärt ausführlich Neunetz