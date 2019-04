Liebe Leserin, lieber Leser, im unerschöpflichen Kosmos und schier endlosen Daten-Universum von Amazon hilft nun wohl auch Astrologie bei den Produktempfehlungen. Es gibt aber auch ganz irdische Neuigkeiten.

Ab Juni 2019 führt Amazon eine Mindestverkaufsgebühr von 0,30 Euro pro Artikel für alle Kategorien ein. Ausgenommen sind Lebensmittel und Medien. Auch in andere Segmenten ändert sich die Gebührenstruktur für Marktplatz-Händler, liest man im Sellerforum

Der Hersteller Henkel orientiert sich bei seinen Verpackungen und Rezepturen, wie auch andere FMCG-Hersteller, mehr denn je an den Bedürfnissen des Onlinehandels. Riesen wie Amazon drängen schließlich auf platzsparende Verpackungen. Außerdem kommt das dem eigenen Online-Geschäft zu Gute. Bis 2020 will Henkel seine digitalen Umsätze auf rundverdoppeln. Bei Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Kosmetik liegt das Wachstum derzeit bei mehr als 30 Prozent.

Der Insider-Newsletter von Amazon Prime versendet in den USA laut Fast Company seit drei Monaten alle vier Wochen Einkaufshoroskope an seine Mitglieder. Das Unternehmen stellt seinen Kunden zum Sternzeichen passende Produkte vor. Die Horoskope, wer hätte das geahnt, empfehlen ürbigens vor allem Amazon-Eigenmarken und Amazon-Gadgets.

Das Logistik-Start-up Budbee ist in Skandinavien schon eine ziemlich ansehnliche Nummer. Jetzt hat es eingesammelt . Geld, das unter andere von H&M und Kinnevik kommt. Nun geht es für den Lieferdienst, der die Zustellung flexibler machen will, in die Niederlande.