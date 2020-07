Die Logistik, Lebensader des Handels, hatte in den zurückliegenden Monaten hohen Puls. Das spiegelt sich in der Bilanz von UPS . Das Unternehmen übertraf am Donnerstag die Schätzungen der Wall Street für die Zahlen zum zweiten Quartal. Ein Umsatz von 20,5 Milliarden US-Dollar (+13,4 Prozent zum Vorjahresquartal) und ein Nettogewinn von 1,9 Milliarden US-Dollar (+8,8 Prozent): Das Ausmaß des Wachstums überraschte selbst CEO Carol ToméDie vier Internetkonzerne , die sich am Vortag bei der US-Kongressanhörung demütig zeigten, haben gute Quartalszahlen vorgelegt. Besonders glänzt der Stern von Amazon mit fast 89 Milliarden US-Dollar Umsatz: Die Zahl liegt mehr als sieben Milliarden über den Prognosen der meisten Analysten und rund 40 Prozent über dem Umsatz des gleichen Quartals 2019! Der Gewinn (5,2 Milliarden US-Dollar) hat sich gegenüber dem gleichen Zeitraum 2019 sogar verdoppelt. Die anfänglichen Probleme in der Corona-Pandemie durch die sprunghaft gestiegene Nachfrage hat Amazon also gut bewältigt. Solche Dimensionen erreichen Apple (60 Milliarden US-Dollar Umsatz, deutlich besser als prognostiziert), die Google-Mutter Alphabet (fast 30 Milliarden Dollar Werbeeinnahmen) und Facebook (18,7 Milliarden Dollar Umsatz, mittlerweile über 3 Milliarden Nutzer im Monat) nicht ganz.Amazon hat ja mal als Onlinebuchhändler begonnen. Das ist der Blick auf die internationalen Buchmärkte im ersten Halbjahr 2020 interessant. Die GfK berichtet aus sieben europäischen Ländern und Brasilien , dass der Umsatz im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr meist zurückgegangen ist. Hart traf es die Branche in Portugal (minus 28,3 Prozent), Spanien (minus 18,4 Prozent), Frankreich (minus 15,4 Prozent) und Brasilien (minus 12,8 Prozent). Zugelegt hat der Buchhandel hingegen im belgischen Flandern und in den Niederlanden (plus 1,6 und 4,2 Prozent).